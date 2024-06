Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri" başladı.Doğu’nun saklı Cenneti Kemaliye, 45. Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları Şenliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu sene 21 Haziran - 23 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşen şenliğin ilk günü renkli görüntüler oluşturdu.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 45. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliğinin açılışında yaptığı konuşmada, 21- 23 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan şenlikler kapsamında, sergi açılışı, trekking, atölye çalışmaları, kano gösterileri, söyleşiler, koro ve folklor gösterisi, via ferrata tırmanışı gibi pek çok etkinliğin yer alacağını kaydetti.Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, açılışta, bu yıl 45’incisi düzenlenen şenliklerin marka olduğunu söyledi.Bölgede yapılan yol yatırımlarıyla, insanların hem şenlikleri hem de Kemaliye’nin güzelliklerini rahatça görebildiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:"2004 yılında buraya ilk gelişimizdi. Yoldan geçerken ’Uçurumdan yuvarlanmayalım.’ diye bildiğimiz bütün duaları okuduk. Ondan sonra dedim ki sorumluluğuz çok büyük. Burada hayatını kaybeden her can, bizim canımız oluyor. Dolayısıyla buraları ihya etmeliyiz. Bu yolları ihya etmek boynumuzun borcudur. Coğrafya zor, dağlar var, derin vadiler var, barajlar var ama bizim bir anlayışımız var, zor olan hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır. Onun için 42 kilometre toplam tüneli olan, Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan bu koridoru yapmaya karar verdik. Yol olmayan yerde hayat da olmaz, medeniyet de olmaz. Mazisi olmayanın atisi de olmaz."Programlara, Binali Yıldırım’ın yanı sıra Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.