Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Tuğba Arslan Demirci tarafından düzenlenen "Geleneğin İzinde" isimli kişisel serginin açılışını yapıldı.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte, 45. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında Tuğba Arslan Demirci tarafından düzenlenen "Geleneğin İzinde" isimli kişisel serginin açılışını yaptılar.Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezen Vali Hamza Aydoğdu, emeği geçenlere teşekkür etti.