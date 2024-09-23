Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, ve yeni destekleme modellerinin uygulanması konusunda ilçelerdeki eğitimlerini sürdürüyor.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan, bitkisel ve hayvansal üretimi daha etkin bir şekilde yönetmek amacıyla Kemah ilçesinde “işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi”, “üretim planlaması ve “Yeni Destekleme Modeli" konularında çiftçileri bilgilendirmeye devam ediyor.Kemah’ta düzenlen “Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli"nin anlatıldığı toplantıya Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Çelikkol, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçiler katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Özcan Tekin, Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte, Tarımda yeni bir dönem olan bitkisel üretim planlaması 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hayata geçirildi. Birçok ilki barındıran bitkisel üretimde yeni destekleme modeli başladı” diye konuştu.İlçeler düzeyinde eğitim çalışmalarının sürdürüldüğünü söyleyen Şube Müdürü Özcan Tekin, yeni sistemin tarımsal üretimin planlanması, atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve tarımsal üretimde çiftçinin daha çok desteklenmesi noktasında büyük faydalar sağlayacağını kaydetti.Toplantıda daha sonra Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ahmet Çelikkol ve konu uzmanları tarafından işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, planlı üretim ve yeni destekleme modelinin işleyişi çiftçilere anlatıldı. Toplantının serbest bölümünde ise Kemahlı çiftçilerin, planlı üretim ve yeni destekleme modeli hakkındaki soruları cevaplanarak, istek ve talepleri dinlendi.