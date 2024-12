Bingöl’ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile engelli vatandaşlarla bir araya geldi.Kaymakam Güzel, Kültür, Cumhuriyet ve Yenişehir mahallelerinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde engelli bireyler ve aileleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güzel, talep ve sorunlarını dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli oyuncaklar hediye eden Kaymakam Güzel, engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için her türlü desteğin sağlanacağını belirtti.Kaymakam Muhammet Güzel, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların daha mutlu, huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak öncelikli görevimizdir. Devlet olarak, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Engelli bireylerimizin toplumda daha aktif ve mutlu bir şekilde yer alabilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam ediyoruz. Sevgi ve dayanışmayla her engelin üstesinden gelebiliriz. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız, bu yüzden empati yaparak toplumsal farkındalığı artırmak hepimizin sorumluluğudur’’ dedi.Ziyaretlerde Kaymakam Muhammet Güzel’e, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nurullah Çağlayan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mecit Elüstü eşlik etti.