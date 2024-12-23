Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 113 santimetreyle Palandöken’de kaydedildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi 113, Kartalkaya Kayak Merkezi 87, Ergan Kayak Merkezi 78, Konaklı Kayak Merkezi 76, Yıldız Dağı Kayak Merkezi 70, Zigana Kayak Merkezi 57, Uludağ Kayak Merkezi 56, Mersivan Kayak Merkezi 55, Erciyes Kayak Merkezi 50, Çambaşı Kayak Merkezi 45, Kop Dağı Kayak Merkezi 32, Keltepe Kayak Merkezi 30, Nemrut Kayak Merkezi 25, Hakkari Kayak Merkezi 23, Ilgaz Kayak Merkezi 22, Sarıkamış Kayak Merkezi 16, Hesarek Kayak Merkezi 15, Kandilli Kayak Merkezi 14, Gevaş Abalı Kayak Merkezi 14, Yalnızçam Kayak Merkezi 8, Bozdağ Kayak Merkezi 5, Davraz Kayak Merkezi 4, Denizli Kayak Merkezi 4, Küpkıran Kayak Merkezi 2 ve Akdağ Kayak Merkezinde 1 santimetre olarak ölçüldü.