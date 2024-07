Kars’ta baraj gölünde balık avlayan yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan görüntülendi. Avladığı balığı metrelerce ağzıyla taşıyan yılan, daha sonra avını yemek için kendisine uzun süre sakin yer aradı.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Baraj Gölü’nde balık tutan amatör balıkçılar, ilginç bir olaya tanıklık etti. Baraj gölünde avladığı balığı yemek için metrelerce ağzında balık taşıyan yılan an be an balıkçıların kamerasına yansıdı. Baraj gölünde suyun içinden, suyun dışına ağzında avını taşıyan yılan, daha sonra avını yemek için gözden kayboldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.