Kars’ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla meyve ağacı dikim çalışmaları hız kazandı.Kars’ın Selim ilçesi ağaçlandırma sahasında Kars Orman İşletme Müdürlüğü’nce hazırlanan alanda "Meyve Ormanı Fidan Dikimi" etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Meyve Ormanı’na meyve ağaçları dikildi. Vali Ziya Polat ise dikimini gerçekleştirdiği meyve fidanına can suyu verdi.Fidan dikiminde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ziya Polat, "Ağaçlandırma çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde yaklaşık 2,5 milyon ağaç Kars’a dikiliyor ve dikilmeye devam edecek. Ama biz şunu istemiştik arkadaşlarımızdan ağaçlar dikilecek. Ama her ilçemizde örnek meyve bahçeleri yapalım diye çalışma başlatmıştık. Bugün Selim ilçemizde başlangıcı yapıyoruz. Herhalde 15 gün içerisinde tüm ilçeler ve merkezde örnek meyve ağaç dikimimizi yapmış olacağız" dedi.Vatandaşlara fidan dağıtımı yapılacağını ifade eden Vali Ziya Polat, "Örnek bahçeler uygulamasını yapıp, vatandaşlara anlatmak ve vatandaşlarımıza devretmek istiyoruz. Özellikle köylerde, köy tüzel kişilere ait arazilerde meyve bahçeleri oluşturacağız. 3 yıl bakımını biz yapacağız Orman Genel Müdürlüğümüz yapacak. 3 yıl sonra köy tüzel kişiliklerine devretmek ve vatandaşlarımıza bundan ekonomik girdi sağlamak istiyoruz. İnşallah 3 yıl sonunda köylümüze, vatandaşlarımıza devredeceğimiz meyve bahçelerini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.Kars Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, il genelinde binlerce meyve fidanı toprakla buluşturuldu.Kars’ta başlatılan meyve fidanı dikimi ile meyve bahçeleri oluşturulacak. 3 yıl Orman Genel Müdürlüğü ekiplerince bakımı yapılacak olan meyve bahçeleri daha sonra vatandaşlara devredilecek. Böyle kentte meyve üretimi yapılarak aile bütçelerine katkı sağlanacak.Selim’de düzenlenen meyve fidanı dikimine Vali Ziya Polat, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Vali Polat, cirit atına bindiÖte yandan meyve fidanı dikimi etkinliğine katılan Vali Ziya Polat, cirit atına binerek cirit sahasında at koşturdu. Vali Polat’ın at binmesi renkli görüntüler ortaya çıkardı.