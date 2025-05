Kars merkeze bağlı Söğütlü köyünde başıboş bir at, köyde bulunan eski bir kuyuya düştü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla atı kurtarmayı başardılar.Edinilen bilgiye göre kuyu içerisinden gelen sesleri duyan güvenlik korucuları durumu fark ederek olay yerine gitti. Kuyunun içine bakan korucular, burada mahsur kalmış bir at olduğunu görünce hemen itfaiyeye haber verdi.İtfaiye ekiplerinin köye ulaşmasını beklemeden harekete geçen köy halkı, korucularla birlikte zamanla yarıştı. Atın zarar görmemesi için büyük çaba gösteren köylüler ve korucular kuyuya sarkıttıkları ip yardımıyla hayvanı güçlükle yukarı çekmeyi başardı. Kurtarma çalışmasının ardından yapılan ilk kontrollerde, atın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Köy halkı ve güvenlik korucularının iş birliğiyle gerçekleşen kurtarma operasyonu sonrası at, yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.Olay, hem duyarlılık hem de dayanışmanın güzel bir örneği olarak hafızalara kazındı.