Kars’ta gece başlayan sağanak yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.Kars’ta yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece başlayan ve yaklaşık sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirirken, gökyüzü ise şimşeklerle aydınlandı. Kars’ta sağanak yağmur ve ard arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, çakan şimşekleri kameralara yansıdı.Kent, son günlerin en yağmur yağan yazını geçirirken, şimşeklerle aydınlanan gökyüzü kart postal görüntüler ortaya çıkardı. Şimşeklerle aydınlanan gökyüzü an be an kaydedildi.