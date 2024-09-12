Kars 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, eTwinning projeleriyle Türkiye genelinde başarıya imza attı.Okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından yürütülen birbirinden farklı oluşturan projeler, Türkiye Ulusal Destek Servisi jüri üyeleri tarafından takdirle karşılanarak birden fazla Kalite Etiketi almaya hak kazandı. Bu sayede 10’dan fazla proje ve 10’dan fazla Kalite Etiketi alan okul, eTwinning platformunda Türkiye genelinde en çok Kalite Etiketi alan okullar arasına girmeyi hedefledi.Projelerde moderatörlük yapan Kars 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğretmeni Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada, ‘‘Bu önemli başarı, okulumuzun öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmeye ve onlara uluslararası bir platformda kendilerini ifade etme fırsatı sunmaya verdiği önemi göstermektedir. Ayrıca, okulun öğretmenlerinin de bu alanda ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamaktadır. Son olarak, 2024 eTwinning temasına uygun yapılan Okulda Mutluyum isimli proje, eTwinning Kalite Etiketi almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu önemli ödül, projenin eğitimsel değeri, yenilikçiliği ve uluslararası iş birliğine yaptığı katkının bir göstergesi olarak kabul ediliyor’’ dedi.