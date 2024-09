Kars Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Coğrafi İşaret Tescil Süreci toplantısı düzenlendi.Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO)’nun ev sahipliğinde, coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunulan yerel ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Ötüken Senger, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Subutay Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin ile Tarım İl Müdürlüğü ve Kars Kafkas Üniversitesi’nden temsilciler katıldı.Toplantının ana gündem maddesi, tescil başvurusunda bulunulan yerel ürünlerin Kars ekonomisine ve kültürel mirasına sağlayacağı katkılar oldu.Toplantının açılış konuşmasını Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Bozan yaptı.Coğrafi işaretli ürünlerin bölgenin kalkınmasına ve yerel üreticilerin desteklenmesine önemli katkılar sunacağını ifade eden Başkan Bozan, “Kars Ticaret ve Sanayi odası olarak ilimizle özdeşleşen 4 ürün için coğrafi işaret tescili aldık ve 7 ürün için ise tescil başvurusunda bulunduk. İlimiz gastronomi kaçışından son dönemlerde gelişme göstermekte ve tanınırlığı her geçen gün artmaktadır. İlimize gelen yerli ve yabancı turistler ilimizde kendilerine ikram edilen yemekleri beğeni ile karşılamaktadırlar. Bizler de bu durumdan ilham alarak ilimiz açısından önemli gördüğümüz ve beğeni toplayan 7 gastronomi ürünlerimiz için coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunduk” dedi.Bozan, “Şu an bu ürünlerimizin ilimize sağlayacağı katma değeri ve kültürel mirasımıza sahip çıkma yolunda çıktığımız yolu anlattığımız coğrafi işaretler tescil süreci toplantısını gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın ana gündemi tescil başvurusunda bulunulan yerel ürünlerin Kars ekonomisine ve kültürel mirasına sağlayacağı katkılardır. Kars’ın zengin mutfak kültürünün korunması ve tescillenmesi yönündeki çalışmalarda, yerel kurumlar arasındaki iş birliğinin ve ortak çalışmaların önemi büyüktür” diye konuştu.KATSO Başkanı Kadir Bozan, “Serhat Kalkınma Ajansı’mıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kalkınma Ajansımız kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda her zaman destek olmakta ve bizlere yol göstermektedir. Şu an başvurusunu yapmış olduğumuz 7 coğrafi işaretli ürünlerimizi de Serhat Kalkınma Ajansımızın destekleri ile gerçekleştirdik. Buradan SERKA Genel Sekreterimiz Nurullah Karaca’ya şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.Toplantıda, coğrafi işaret tescil sürecinin hızlandırılması ve bu süreçte karşılaşılan zorlukların aşılması adına izlenecek stratejiler görüşüldü.Toplantı sonunda, Kars’ın yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı.