Kars Barajı iletim hattı tamamlandığında 475 bin 780 dekar tarım arazisi sulama suyuna kavuşacak.Kars Barajı Sulaması iletim hattı inşaatı kapsamında 3800 mm çapında ve 20.700 m uzunluğunda CTP boru döşenmesi ile 475 bin 780 dekar araziye can suyu sağlanacak.Kars Barajı Sulaması İletim Hattı İkmal inşaatında çalışmalar sürerken, CTP boru temini ve döşenmesinin devam ettiği projede işin bütününde yüzde 89 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.“30 köyü kapsayan toplam 338 bin 190 dekar alanda toplulaştırma yapıldı”Kars Barajı Sulaması 1. Kısım İnşaatı işi kapsamında bulunan 90 bin 880 dekar tarım arazisinin sulanabilmesi için iletim hattının bir an önce tamamlanacağını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Sulama İnşaatı kapsamında 30 köyü kapsayan toplam 338 bin 190 dekar alanda toplulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Sulama sahasındaki imalatlara başlanılabilmesi için ivedilikle iletim hattı inşaatının tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” dedi.“Milli ekonomiye 4 milyar TL zirai gelir sağlayacak”Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2024 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 Milyar TL Zirai Gelir Sağlayacağını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta “475 bin 780 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu sulama sistemi ile sulanması temin edilecektir” diye konuştu.Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyorç