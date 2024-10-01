Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan “dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde, Fırat Üniversitesinden 46 bilim insanı “son yıl” kategorisinde, 41 bilim insanı ise “kariyer boyu” kategorisinde yer aldı. Fırat Üniversitesi listeye Türkiye’den en çok akademisyen yerleştiren ilk 5 üniversiteden biri oldu.Stanford Üniversitesinden bilim insanı Prof. John P. A. Ioannidis’in katkılarıyla, Eylül 2024’te dünya genelinde en çok atıf alan akademisyenler iki ayrı formatta, “kariyer boyu” ve “son yıllık” olarak Elsevier veri tabanında açıklandı. Bilim insanları, Science-Metrix standardına göre 22 bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldı. En az 5 makalesi bulunan tüm bilim insanları için alana özgü yüzdelik dilimler belirlendi. Bu çalışmada, Elsevier tarafından sağlanan Scopus verileri kullanıldı.Kariyer boyu verileri 2023 yılı sonuna kadar güncellenirken, son yıl verileri ise 2023 takvim yılı içinde alınan atıfları kapsıyor. Seçim, c-puanına (kendi atıflarıyla ve atıfsız) veya alt alanda yüzde 2 ve üzeri yüzdelik sıralamaya göre ilk 100 bin bilim insanına dayanıyor. Türkiye genelinde ise 1518 araştırmacı “son yıllık” listeye, bin 172 araştırmacı ise “kariyer boyu” listesine girmeyi başardı. Fırat Üniversitesinden 46 bilim insanı “son yıl” listesinde, 41 bilim insanı ise “kariyer boyu” listesinde yer aldı. Fırat Üniversitesi bu başarıyla dünyanın en etkili bilim insanları listesine Türkiye’den en çok akademisyen yerleştiren ilk 5 üniversiteden biri oldu.Dünyanın en etkili bilim insanları listesiyle ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan kıymetli akademisyenlerimizi üstün başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Üniversitemiz dünyanın en etkili bilim insanları listesine Türkiye’den en çok akademisyen yerleştiren ilk 5 üniversiteden biri olmuştur. Bu sonuçlar bir kez daha bizlere Fırat Üniversitesinin sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından söz ettiren bir üniversite olduğunu göstermektedir. Üniversitemizin bu başarıda olması noktasında emeği geçen ve gayret gösteren akademisyenlerimizi bir kez daha yürekten kutluyorum" dedi.