Bingöl’ün Karlıova ilçesinde düzenlenen at yarışları renkli görüntüler oluşturdu.Karlıova ilçesi Toklular köyünde gelenek haline gelen at yarışlarının 2’ncisi düzenlendi. Programa Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda yarışlardan önce çeşitli etkinlikler yapıldı. Yarışlara çevre illerden toplam 30 yarışmacı katıldı. Nefes kesen ve 4 grup halinde düzenlenen yarışlarda birinci gelenlere 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye ise 10 bin TL ödül ve kupa verildi. Yarışı dereceyle bitirenlere ödüllerini Vali Ahmet Hamdi Usta, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl verdi. Etkinlik sonrası misafirlere ve vatandaşlara Karlıova’nın yöresel yemekleri ikram edildi.Karlıova’nın bir huzur, güven ve güvenlik şehri olduğunu gösterdiklerini dile getiren Vali Ahmet Hamdi Usta, ”Burada önemli olan at yarışı değil, biz buradan Türkiye’ye ve dünyaya bir mesaj veriyoruz. ’Biz Karlıova’da biriz, beraberiz, diriyiz, el eleyiz, geçmişe bir sünger çektik’ diye bir mesaj veriyoruz. Burada kim olduğunuzun, ne olduğunuzun bir önemi yok. Aynı fikirde değiliz, aynı düşüncede değiliz ama ortak bir paydada, Karlıova paydasında buluştuk. Türkiye’de yeni sistemde bir cumhurbaşkanı yardımcısına sahipsiniz. Sizin aranızda yetişmiş birisi şu anda bu ülkenin ikinci adamı. Böyle bir şans, böyle bir fırsat başka hiçbir yere nasip olmaz. Dolayısıyla bunun kıymetini bilelim diye düşünüyorum” dedi.