Ağrı Valisi Mustafa Koç, iki kez açık kalp ameliyatı geçiren 9 yaşındaki özel gereksinimli Zeynep Ela Doğan’ın “Vali” olma hayalini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirdi.Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçiren 3. sınıf öğrencisi Zeynep Ela Doğan’ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Vali Koç’a, “Vali” olma hayalini anlatan Zeynep Ela, valilik makamına gelmek ve makam aracıyla gelmeyi arzuladığını söyledi. Zeynep’in bu hayalini gerçekleştirmek isteyen Vali Koç, makam aracını Doğan ailesinin evine gönderdi. Makam aracına binerek Ağrı Valiliği’ne getirilen küçük Zeynep, büyük bir mutluluk yaşadı. Valiliğe varışında Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç tarafından karşılanan Zeynep Ela, bir süre vali ve eşi ile sohbet etti. Vali Koç, Zeynep’in hayalini gerçekleştirmek amacıyla onu valilik makamına oturttu. Küçük Zeynep’e yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Koç, daha sonra çeşitli hediyeler takdim etti. Zeynep’in heyecanı ve sevinci gözlerinden okunurken, Vali Koç, bu özel ziyaretin kendileri için de büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti."Zeynep Ela bugün bizi çok mutlu etti"Zeynep Ela Doğan’ın hayalini gerçekleştirdikten sonra açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Mustafa Koç, Zeynep ile tanışmanın kendileri için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Vali Koç, “Zeynep Ela bugün bizi çok mutlu etti. Biz her zaman milletimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ailelerimizi, hanelerimizi ziyaret ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Salı günü Zeynep Ela’ya konuk olmuştuk. Ziyaretimiz sırasında onun çok başarılı ve azimli bir öğrenci olduğunu gördük. Kendisi çalışkan, kararlı ama bazı konularda teknolojik imkanların eksikliğinden bahsetmişti. Ödev yaparken ve araştırma yaparken zorlandığını dile getirmişti. Biz de ona sürpriz yaparak bugün bir laptop hediye ettik.” dedi.Zeynep Ela’nın vali olma hayalinden de bahseden Vali Koç, “Zeynep’in vali olmak gibi bir hayalinin olduğunu öğrendik. Bugün bir nevi bir staj gibi bu hayalini gerçekleştirdik. Çünkü bu makamlar, her zaman ifade ettiğimiz gibi, milletimize hizmet etme yolunda emanet makamlar. Biz bu emaneti önceki büyüklerimizden aldık, inşallah başarılı bir şekilde biz de yavrularımıza teslim edeceğiz. Zeynep’in çok başarılı bir idareci olacağına inanıyorum. Rabbim ailesine bağışlasın, bahtı güzel olsun inşallah.” ifadelerini kullandı."Çocuklarımız bizim geleceğimiz"Ağrı’da yaşayan tüm çocukları birer emanet olarak gördüklerini ve onlara en iyi şekilde imkanlar sunarak yetişmeleri için gayret ettiklerini vurgulayan Vali Koç, “Yavrularımız bizim geleceğimiz. Sadece Zeynep Ela değil, Ağrı’da yaşayan tüm öğrencilerimiz bize emanettir. Onların en iyi şekilde yetişmesi için sadece imkanlar sağlamak yetmez, sevgi ve şefkatle de yanlarında olmamız gerektiğini biliyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz.” diye konuştu.“Hayalim büyüyünce vali olmak”Zeynep Ela Doğan ise, daha önce Vali Mustafa Koç’un kendilerini ziyarete geldiğini belirterek, “O zaman ihtiyaçlarımı, isteklerimi vali amcaya söylemiştim. Vali amca bugün özel aracını göndererek beni makamına getirdi. Şu an vali amcanın koltuğunda oturuyorum. Yapmak istediklerim, çocukların yaşayabileceği güzel bir şehir oluşturmak. Her taraf yemyeşil olsun, ağaçlar dikilsin istiyorum. Hayalim büyüyünce vali olmak. Vali amcadan daha önce laptop istemiştim ve hayalimi gerçekleştirdi. Vali amcaya çok teşekkür ediyorum.” dedi.Vali Koç, küçük Zeynep’i valiliği gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından Zeynep Ela, makam aracıyla evine götürüldü.