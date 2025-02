Battalgazi Belediyesi’nin destekleriyle Yaygın Mahallesi’nde açılan dikiş nakış kursu, kadınların hem üretmesine hem de sosyalleşmesine katkı sağlıyor.Battalgazi Belediyesi’nin desteğiyle Yaygın Mahallesi’nde açılan dikiş nakış kursu, kadınların boş vakitlerini verimli şekilde değerlendirmesine imkân tanıyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen kursta, kadınlar hem yeni beceriler öğreniyor hem de sosyal bir ortamda üretime katılıyor.Kursta eğitim alan kadınlardan Neslihan Sarı, bu tür kursların kendilerini geliştirme fırsatı sunduğunu belirterek, "Dikiş, iğne oyası, nakış ve kesim gibi farklı alanlarda hocamız sayesinde yeni şeyler öğreniyoruz. Şu an nakış eğitimine başladık. Bu kursu açmada emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a teşekkür ediyorum. Köy kadınları için çok güzel bir faaliyet oldu" dedi.Kursiyerlerden Kudret Yiğit ise kursun kendileri için sadece bir öğrenme alanı değil, aynı zamanda sosyalleşme fırsatı sunduğunu dile getirerek, "Ev işlerinden sonra boş zamanımız kalıyordu. Bu kurs sayesinde hem zamanımızı değerlendirmiş hem de yeni şeyler öğrenmiş olduk. Hocamız bizlere her konuda destek oluyor. Öğrendiklerimizi çeyiz için hazırlıyor ya da satış yapıyoruz. Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum" dedi.Kurs hocası İmren Kan ise 15 kursiyerle eğitimlere devam ettiklerini söyleyerek, "Kursiyerlerimize havlu işleri, makine nakışı, iğne oyası gibi el sanatlarını öğretiyoruz. Her gün düzenli gelen 8 kursiyerimiz var. Kurslarımız sabah 09.30’da başlayıp 13.40’a kadar sürüyor. Kadınlar öğleden sonra ev işleri ve çocuklarıyla ilgilenebiliyor. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Yaygın Mahallesi’nde açılan dikiş nakış kursu, kadınların el becerilerini geliştirerek üretime katkı sunmasını sağlarken, aynı zamanda onların sosyal hayata daha aktif katılmasına imkan tanıyor. Belediye destekli bu tür projeler, mahalle halkı tarafından büyük ilgi görüyor.