Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice Aydın, Van’da DEM’li belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilere destek verdi.Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde yaşanan haksız işçi kıyımlarını protesto etmek amacıyla Van’a gelen Hizmet-İş Sendikası Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Genel Disiplin Kurulu üyesi Nilgün Doğan, kadın komite yardımcıları ile birlikte İpekyolu Belediyesi önünde kurulan direniş çadırını ziyaret etti. Burada işten çıkarılan işçilerin sıkıntılarını dinleyen Ayhan, her zaman mazlumun yanında yer aldıklarını söyledi. Daha sonra yaptığı basın açıklamasında DEM’li belediyeleri eleştiren Ayhan, Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinden haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen, uğradıkları zulme karşı haklı direnişlerini sürdüren işçilere destek olmak için burada olduklarını belirterek, “İşçi kardeşlerimizin sıcak, soğuk demeden sürdürdüğü bu onurlu direniş, Türkiye emek tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırmıştır. Bu kadim toprakların evlatlarına yaşatılanları asla kabul etmiyoruz. Taleplerimiz karşılanana, emeği ve geleceği yok sayan bu düzen geri adım atana ve adalet yerini bulana kadar onurlu mücadelemiz devam edecek” dedi.“Haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerinin hesabını sormak için buradayız”“İşten çıkarmalar yalnızca emekçilere değil, ailelerine ve Van halkının temel hizmetlerine de vurulan bir darbe niteliğindedir” diyen Ayhan, “Bu işçilerimiz gece gündüz demeden Van’a hizmet etmek için çalıştı. Tek amaçları halka hizmet etmekti. Ancak Belediye Başkanları, bu arkadaşlarımızı işten çıkararak yerine yandaşlarını yerleştirdiler. Emekçilerin iş güvencesi, adil çalışma şartları ve sendikal hakları hem Anayasa’mız hem de uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınmışken, bugün burada bu hakların açıkça ihlal edildiğine tanıklık ediyoruz. Hizmet-İş Sendikası olarak, haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerinin hesabını sormak için buradayız. İşçi kıyımı yapan DEM Partili Belediye Başkanları bizi duyun; Van halkının helal oylarıyla seçildiniz. Ama seçildiğiniz andan itibaren emeğin ve emekçinin hakkını gasp ettiniz. Hani siz barıştan yana olup, adalet diyordunuz, hukuk diyordunuz, kardeşlik diyordunuz. Ne yazık ki adaleti yok saydınız. Barış yerine kavgayı öne sürdünüz” ifadelerini kullandı.“Biz haktan ve hukuktan yana taraf olduk”İşten çıkarılan 800 kişinin hukuki bir soruşturma dahi geçirmediğini dile getiren Ayhan, “Bir gün haklarında disiplin hükümleri dahi uygulanmadı. Hiçbiri işe gelmedi diye işlem yapılmadı. Sadece kendi zihniyetlerinden olmadığı için, kendi zihniyetlerine karşı olduğuna inandıkları için bu arkadaşlarımızı ipe sapa gelmez haksız gerekçelerle işten çıkardılar. Sizin gücünüz alın teri döken onurlu emekçilere yetiyor. Biz hukuktan yana, haktan yana ve adaletten yana hep taraf olduk. Burada da tarafız. Bu taraftarlığımız mahkemeler tarafından da kabul edildi. 21 arkadaşımızın işe iade kararları verildi ancak siz mahkemeleri de tanımıyorsunuz. Bu hukuksuzluğu yapanlara, bu adaletsizliği yapanlara, bu işçilerin ekmeğiyle oynayanlara hesap sormak zorundayız. Seçim öncesi her şeyi vaat ettiler, işçilerin haklarına saygı göstereceklerini hiçbir işçiyi çıkarmayacaklarını haklarını fazlasıyla vereceklerini söylediler” şeklinde konuştu.“Hak-İş’in ne siyasi bir parti ne de siyasi bir aktör olduğuna dikkat çeken Ayhan, “Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Emek hareketinin bir parçasıyız. Uluslararası sendikal hareketinin en etkin ve en güçlü tarafıyız. Hak-İş Konfederasyonumuzun, Hizmet-İş Sendikamızın Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan, aynı zamanda Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un Başkan Yardımcılığı ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun icra kurulu ve yönetim kurulu üyeliğini de yürütmektedir. Sendika olarak emek mücadelemizi sadece ülkemizde değil, Genel Başkanımızın söylemiyle, “Dünya’nın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa bizden alacağı vardır. Dünya’nın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa ona borcumuz vardır” düsturuyla sürdürmekteyiz” dedi.“Kadın komitesi olarak kadın dayanışmasıyla emekçilerimizin yanındayız”Açıklamasında yerel ve ulusal tüm yetkililere çağrıda bulunan Ayhan, “Üyelerimizin haklarını iade edin ve Van’ın öz evlatlarına karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirin. Bizler, her bir kadın ve erkek üyemizin sesi olacağız, hiçbir haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Kadın emeğine, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve çalışma barışına verdiğiniz önemi gösterecek şekilde, üyelerimizin işe iade edilmeleri ve mağduriyetlerinin son bulması için bir çözüm üretmenizi istiyoruz. Biz Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi olarak, kadın dayanışmasıyla emekçilerimizin yanındayız” ifadelerine yer verdi.Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise “2 Mayıs itibariyle Van İpekyolu Belediyesi önünde başlattığımız eylemlerimiz devam ediyor. Bugün 255’inci günümüz. Bu direniş, Türkiye’de çok ciddi ses getirdi. Bu direniş mazlumların mağdurların sesi oldu. Bu mücadeleyi arkadaşlarımız işe dönünceye kadar devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.