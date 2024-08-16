Halk Sağlığı Hizmetleri Biriminde görevli diyetisyen ve sosyal çalışmacılar tarafından 200 izciye “Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenme” eğitimi gerçekleştirildi.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Biriminde görevli diyetisyen ve sosyal çalışmacılar tarafından Türkiye Diyanet Vakfı ve İzcilik Federasyonunca, Erzincan’ın Refahiye ilçesi Dumanlı Yaylası’nda gerçekleştirilen farklı illerden 200 izci ve liderin katılım sağladığı izcilik kampında “Bilinçli Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenme” konularında interaktif eğitim düzenlendi.