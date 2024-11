İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Sanat Galerisi’nin 5 Aralık 2024 Perşembe günü düzenlenen törenle açılacağı belirtildi.İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Tarihî köklerden ilham alarak modern ve klasik ifade biçimlerine zemin hazırlayan kültürün taşıyıcıları ve geleceğin temsilcileri, Reis-ül Hattatin Hasan Çelebi ve Muhammet Mağ’ın eselerinden oluşan seçki ile ilk sergi ile gençlerin kültürel mirasla bağ kurmasını ve bu mirası geleceğe taşımasını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.Sanat’ın sınırları aşan evrensel bir dil olduğunu ifade eden Şahsuvaroğlu, “Şehirler arası diyaloglar kurarak, farklı kültürlerin buluşmasını ve bir arada öğrenme deneyimini destekliyoruz. Galerimiz, Erzurum’dan İstanbul’a, Diyarbakır’dan İzmir’e kadar herkesin hikâyesini duyabileceği bir paylaşım alanıdır. Galerimiz, gençlerin kendi hikâyelerini sanat yoluyla ifade etmelerini sağlayan bir platformdur. Hat, resim, heykel, fotoğraf, dijital sanat gibi farklı disiplinlere yer vererek özgürlüğü destekliyoruz. Sanatla dönüşen genç bireyler, toplumun dönüşümünde de başroldedir. Farklı kültürleri, fikirleri ve yaşantıları bir araya getirerek kapsayıcı bir sanat anlayışı oluşturuyoruz. Her genç, her şehir, her fikir bizim için değerlidir. Bu çeşitliliği desteklemek için sergiler, atölyeler, paneller ve etkinliklerle sürekli yenilenen bir dinamizm sunuyoruz” dedi.Galerinin yalnızca bir sergi alanı değil, bir üretim ve paylaşım merkezi olmayı hedefleoiklarını anlatan Şahsuvaroğlu, “Genç sanatçılar, ustalar ve sanatseverler bir araya gelerek diyalog içinde yeni işler üretir ve bu işleri toplumla paylaşır. Sanat galerimiz, genç sanatçılara burs, mentorluk ve ulusal-uluslararası platformlara erişim imkânı sağlayarak onların kariyerlerini destekler. Yetenekleri keşfetmek ve geliştirmek, geleceğe yaptığımız en değerli yatırımdır. Sanat galerimiz, şehirler arası diyaloğun merkezinde, gençlerin sesini topluma duyurmak için bir aracı olmaya devam edecektir. Sanatın dönüştürücü gücüne inanıyor ve bu gücü toplumun her kesimine yaymayı hedefliyoruz.” dedi.