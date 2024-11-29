Muş’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle kapanan Üçevler grup köy yolu, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisinde etkili olan kar yağışı ve fırtına, 10 köy ve 21 mezranın bağlantısını sağlayan Üçevler grup köy yolunun kapanmasına neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun karla mücadele çalışmaları sonucu yol temizlenerek ulaşıma açıldı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Kış aylarının zorlu geçeceğini biliyoruz. Ekiplerimiz, yolların kapanmaması için 24 saat esasına göre çalışıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması en büyük önceliğimiz" dedi.