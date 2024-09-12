Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler Sempozyumu (ISCDFAMS-2024), 2-5 Eylül 2024 tarihleri arasında hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyum, dünya genelinden saygın akademisyenler ve uzmanların katılımıyla önemli bir bilimsel buluşmaya ev sahipliği yaptı. Dört gün süren sempozyum boyunca, matematik ve mühendislik bilimlerindeki en son gelişmeler ve yenilikler üzerine odaklanıldı. Bilimsel oturumlar, dersler ve sözlü sunumlar aracılığıyla teorik ve uygulamalı matematikteki güncel meseleler ele alınırken, katılımcılar farklı disiplinlerden gelen yaklaşımları tartışma fırsatı buldu. Sempozyumda, araştırmacılar arasında bilgi alışverişini teşvik etmek, yeni iş birliklerinin temelini atmak ve matematik bilimlerinin geleceğine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek amaçlandı.Matematik Biliminin Geleceğine Yönelik Sunumlar GerçekleştirildiAtatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez’in de açılış konuşması gerçekleştirdiği ISCDFAMS-2024’de ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve paydaş üniversite temsilcileri de sempozyumun önemine vurgu yaptılar.Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Bülent Ünal “Ricci akışlarına güncel bakış açıları”, Bakü Devlet Üniversitesinden Prof. Dr. Arif Salimov “Tensör Türevleri ve Kaldırma Problemi”, İstinye Üniversitesinden Prof. Dr. Tofigh Allahviranloo “Z-Sayıları”, Kazan Federal Üniversitesinden Prof. Dr. Farit Gabidinovich Avkhadiev “Hardy-Rellich tipi eşitsizlikler üzerine seçilmiş sonuçlar ve açık problemler”, Hindistan Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Hemangi Madhusudan Shah “Omega Bach Solitonlarının Bazı Özellikleri”, Nis Üniversitesinden Prof. Dr. Ljubisa Kocinac “Karamata Teorisindeki Bazı Eğilimler”, Tebriz Üniversitesinden Prof. Dr. Sedaghat Shahmorad “Volterra integral denklemleri ve kesirli diferansiyel denklemler için Tau yerleştirme yöntemi”, Palacky Üniversitesinden Prof. Dr. Josef Mikesh “Özel Alanların Küresel Jeodezik Haritalamaları”, Bingöl Üniversitesinden Doç. Dr. Mehmet Akif Akyol ise “Karmaşık Geometride Noktasal Riemann Haritaları” üzerine sunumları ile sempozyuma katkı sundu.Sempozyum kapsamında; katılımcılar arasında gerçekleştirilen görüş alışverişleri ve sunumlar, matematik bilimlerinin geleceği için umut verici adımlar atılmasını sağladı. Organizasyon, akademik çevreler tarafından büyük ilgi gördü ve başarılı bir şekilde tamamlandı.