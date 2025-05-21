VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesindeki ilk ve ortaokul öğrencileri, Özalp Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.Özalp Meslek Yüksekokulu tarafından yapılan etkinlikte, ilçede bulunan ilk ve ortaokulu öğrencileri ziyaretlerini sürdürüyor. Farklı alanlarda deneyim kazanmalarını sağlamayı ve sosyal sorumluluk projeleriyle bölgedeki okullara katkıda bulunmak amacı yapılan etkinlikte, Dönerdere İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Özalp Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Meslek yüksekokulunda eğitim imkanları ve bölümler hakkında bilgi alan öğrenciler, erken yaşta üniversite hayatı hakkında bilgi sahibi oluyor.Özalp Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sadık Er, "İlçemizin her noktasında çeşitli kademelerde öğrenim gören öğrencilerimize ulaşıp üniversitemiz ve okulumuz bünyesinde yapılan faaliyetleri aktarmak, bir gün de olsa üniversite deneyimi yaşatmak istiyoruz. Okulumuzda misafir ettiğimiz 72 öğrencimize, üniversitemizin ve okulumuzun imkânlarını tanıttık, daha önce tatmadıkları bir deneyim yaşattık. Okul olarak yalnızca akademik hayatla sınırlı kalmıyor; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin de faydalanabileceği çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Yaptığımız sosyal sorumluluk projelerinde öğrencilerimizin yüzlerindeki mutluluğu görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.