Görüşmede, ilin ekonomik durumu, sanayi altyapısı, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Aysemin Gülmez ve CHP Elazığ İl Başkanı Av. Onur Özkan’dan oluşan CHP heyeti adına konuşan CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay ile Elazığ’ın kendine özgü sorunları olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Yarın iktidara geldiğimizde bu sorunların çözümlerini bugünden üretmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizi açtık. Bilim insanlarının ve halkın katkı verebileceği açık bir ofis olarak çalışıyor. Sahadan topladığımız tüm verileri oraya raporluyor, ardından bu raporları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Elazığ gibi şehirlerden gelecek bilgiler bizim için çok kıymetli.”

“ELAZIĞ HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL”

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise Elazığ’ın ekonomik olarak yeterince gelişemediğini ifade etti:

“Elazığ’da sadece bir Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. 6. Teşvik Bölgesi’nde yer almasına rağmen burası yeterince cazip hale gelmemiş. Elazığ aslında çok daha fazlasını hak ediyor. Biz CHP olarak, iş insanları ve yerel aktörlerle birlikte bu sorunların çözüm yollarını geliştirmeye çalışıyoruz.”

“AFET BAKANLIĞI ARTIK ELZEM”

Deprem ve kentsel dönüşüm konularına dikkat çeken CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Elazığ’ın 2020 depreminin ardından yaşadığı sorunların 2023 Maraş depreminde de tekrarlandığını belirtti:

“Barınma, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşandı. Türkiye'nin artık bir Afet Bakanlığı'na ihtiyacı var. Bu bakanlık, merkezi bir bütçeyle, hem işçiyi hem işvereni destekleyen planlamalarla çalışmalı. Biz de bu verileri toplayıp genel merkezimize sunacak, somut çözüm önerilerimizi oluşturacağız.”

BAŞKAN ALAN: “ELAZIĞ’IN SORUNLARINI ANLATMA FIRSATI BULDUM”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, CHP heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözleri söyledi:

“Bu ziyaret bizim için çok kıymetli. İlimizin sorunlarını birinci ağızdan aktarma fırsatı bulduk. Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol, Elazığ’ın meselelerini her zaman TBMM’de gündeme getiriyor. Sizlerin de burada bizimle bu istişareyi yapmanız çok değerli. Odam ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

CHP heyeti, Elazığ’da yaptığı saha çalışmalarından elde ettiği verileri raporlayarak Cumhurbaşkanlığı aday ofisi ve genel merkeze ileteceklerini, buradan çıkacak yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.