Biçer, yaptığı yazılı açıklamada, son kamuoyu araştırmalarına göre halkın yüzde 82,5’inin ya geçinemediğini ya da zor geçindiğini ve borçlanmak zorunda kaldığını belirtti. “Eurostat verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 13,8 milyona ulaşmış durumda. Bu sayı, tüm Avrupa Birliği ülkelerindeki toplam işsiz sayısından fazla. Geçen yıl 11,7 milyon olan işsiz sayısına sadece bir yılda 2 milyon kişi eklendi” dedi.

KAMU KAYNAKLARI ZARAR ÜRETEN MEKANİZMALARA DÖNÜŞTÜ”

Biçer, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve kamu bankalarının ciddi zarar ettiğine dikkat çekerek, “Yılın ilk 6 ayında KİT’lere 185 milyar lira, kamu bankalarına ise 69 milyar lira görev zararı ödenmiş. Toplamda 254 milyar lira, yani yaklaşık 10 milyar dolar zarar oluşmuş. Oysa geçmişte doğru yönetimle bu kurumlar kâra geçirilebilmişti” ifadelerini kullandı.

“GAZZE’DE İNSANLIK DRAMI KARŞISINDA ETKİSİZ BİR TÜRKİYE”

Gazze’de yaşanan katliama karşı hükümetin sadece sözlü tepkilerle yetindiğini belirten Biçer, “İspanya, NATO üyesi olmasına rağmen İsrail’e karşı net tavır alıyor, ticari ilişkilerini kesiyor, havadan yardım gönderiyor. Türkiye ise İncirlik ve Kürecik üslerini kapatmıyor, Bakü-Ceyhan üzerinden İsrail’e petrol akışına izin veriyor. Bu pasiflik kabul edilemez” dedi.

“ERKEN SEÇİM BİR ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

Ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için yönetim değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Biçer, “2026 ilkbaharında yapılacak bir erken seçim, hem milletimiz hem ülkemiz için hayırlı olacaktır. Alternatifsizlik algısına son verilmeli, muhalefet güçlü bir seçenek haline gelmelidir” diye konuştu.

“DEVLET KURUMLARINDA LİYAKATE DÖNÜLMELİ”

Sahte diploma skandalına da değinen Biçer, “Adaletin çifte standartla işletildiği, devlet kurumlarına olan güvenin sarsıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu durum ancak şeffaf, adil ve liyakat esaslı bir yönetimle düzeltilebilir” dedi.

Biçer, açıklamasını “Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda itibarını yeniden kazanması için dürüst, kararlı ve halktan yana bir yönetim anlayışı şarttır” sözleriyle tamamladı.