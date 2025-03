Iğdır’da süt üreticileri, düşük fiyatlarla süt satmak zorunda kaldıkları mandıracılara tepki göstererek Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyata göre alım yapılmasını istedi.Iğdır’da süt üreticileri artan maliyetlere rağmen mandıracıların tekelinde düşük fiyatlarla süt satmak zorunda kaldıklarını belirttiler. Süt üreticileri, mandıraların ucuz fiyattan süt aldıkları halde ürettikleri ürünleri de yüksek fiyatlara sattıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Tuzluca’da hayvan çiftliği olan Sait Öner duruma tepki göstererek, "Biz 2024 yılından beri yani 2024 yılının başında Ulusal Süt Konseyi’nin bize verdiği bir süt bedeli vardı. Ondan bu tarafa, ta 2025’in birinci ayına kadar tekrardan bize 3 lira 30 kuruş değerinde bir zam verildi. Biz bunu 3 aydır gerek Valiliğe, gerek Tarım İl Müdürlüğüne, yani Iğdır’daki ilgili bütün makamlara bunun uygulanması için bildirdik. Şimdiye kadar yaptığımız CİMER’e şikayet, Valiliğe dilekçe hiçbir sonuç alamadık. Iğdır’da bulunan 3 süt fabrikası bizim sütleri ucuz fiyata alıyorlar. Biz devletin yani Ulusal Süt Konseyi’nin verdiği fiyatları uygulamamaktadırlar" dedi. Mandıraların sütleri almama konusunda tehdit ettiğini söyleyen Öner, "Bizi tehdit etmektedirler. Şu şekilde tehdit etmektedirler. Biz bu zamları onlardan istediğimiz zaman bizim sütlerimizi almamaya çürümeye terk edecekleriyle bizi tehdit ediyorlar. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Devletin bize verdiği Ulusal Süt Konseyi’nin fiyatının uygulanmasına, yani toplamda şu an önceden 14 ile 15 lira arası litre bazında alınıyordu. Şu an devletin verdiği 3 lira 30 kuruş ile beraber 17 lira 30 kuruştan alınmasını talep ediyoruz. Şu an bizde aşağı yukarı sağım hayvanı olarak söyleyeyim 30-35 hayvan sağımdadır. Hemen şöyle söyleyeyim 300 litre yakın süt veriyoruz fabrikalara" dedi.Mandıraların zarar ettiklerini iddia ederek zam yapmadığını belirten Öner, bir hesaplama yaparak mandıraların ucuza süt alarak vatandaşa pahalı ürün satıldığını dile getirerek, "Biz bunlara siz neden bu zammı uygulamıyorsunuz dediğimiz zaman bize ne diyorlar? Diyorlar ki biz zarar ediyoruz. Hâlbuki öyle değil. Normal olarak ben şu an işletmemde de yani fırsatım oldukça kaşar üretiyorum. Bak burası çok önemli. Bir kaşar veya bir kilo peynirin elde edebilmesi için normalde kaliteli sütten 5 litre bir süt kullanıp da bir kilo peynir veya bir kilo kaşar elde edebiliyoruz. Normal olarak bu kaşarın maliyeti 75 liradır. Yani demin dedim ya 5 litre kaliteli bir sütten maliyet 75 lira civarında 1 kilo kaşarı elde ediyoruz. Bunu da 25 lira biz kar payı bıraktığımız zaman normalde piyasa kaşar veya peynirin kilosunu 100 liradan satabiliyoruz. Şu an 2004 yılı içerisinde mandıralar 8 kalem kendi başına zam yapmışlardır. 8 kalem kendi başlarına, kaşarın kilosunu 100 liradan, 120 liradan, 160 liradan, 180 liradan, 240 liradan artı şu an 300 lira satmaktadırlar. Bize yani şu an verdikleri gerekçe nedir diyorlar ki biz zarar ediyoruz. Zarar peki bunun neresinde? Yüzde üç yüz bir kar yapıyorsun ama bize gelende diyorsun ki işletme zarar ediyor" dedi. Iğdır’da yalnızca sütü işletecek üç firmanın olduğunu ve bunların da tekelinde istedikleri fiyata sütü aldığını söyleyen Öner, "İşin başka bir boyutu. Şu an biz Iğdır genelinde bizim ürettiğimiz süt var ya, Iğdır’da bildiğim üç tane süt fabrikası vardır. Şu an biz çiftçiler olarak yani Iğdır için bunu diyorum, ürettiğimiz süt en azından 7 tane işletmenin işleteceği kapasitededir. Adamlar şu an gece gündüz ne yapıyorlar? Gece gündüz mesai yapıyorlar, servetlerine servet katmak için sütümüzü beleşten topluyorlar. Şimdi burada tekrar da ifade edildiğim gibi bu durumu protesto etmek için burada toplamışız. Ramazan günü olma sebebiyle sadece biz bir örnek, numune olarak bu sütü getirdik buraya dökmeyeceğiz. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bakanlığın hem süt, süt ürünleri ve et fiyatlarını denetim altında tutmasını istiyoruz. Iğdır’daki mandıraların da denetim altında tutulmasını istiyoruz" dedi.