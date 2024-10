Iğdır’da bir araya gelen kanaat önderleri öğle namazı çıkışı Filistin’e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bugüne çocuk, kadın, sivil demeden sürdürdüğü soykırıma Türkiye’den her gün tepki yağmaya devam ediyor. Iğdır’da da Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği, STK’lar ve kanaat önderleri Cuma namazı sonrası Iğdır Nuh Nebii Camisi önünde bir araya gelerek İsrail’e tepki gösterdiler. Burada bir konuşma yapan Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi Ferhat Armağan; “Şu mitingden daha büyük bir yapsak. Acaba iki asır evvelki ecdatlarımızı ve bir asır sonraki İsrail’den önce bizi protesto etmeyecekler mi? Acaba torunlarımız bize demeyecekler ki ey babalar size yazıklar olsun. O şanlı tarihimizle, o kahraman tarihimizle bizi gaflet eden siz misiniz? Ben yine bunu söylüyorum. İslamiyet’in iki kahraman ordusu var. Tarihe bakın İslamiyet’in iki kahraman ordusu Kürtler ve Türkler var. Onlara sesleniyorum bir an önce alem-i İslam sizi bekliyor. Alem-i İslam’ın derdini tarih boyunca siz hallettiniz. Bir an önce biiznillah, imanın, Kur’an’ın sabahında uyanmaya sizi davet ediyoruz. Cenab-ı Hak birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bu dalga bize doğru geliyor. Sakın sakın başınızı, başımızı deve kuşu gibi kumun içine bırakmayalım. Elhamdülillah onlar bizim tokadımızı daha görmemişler” dedi.İsrail’in tarih boyunca zulümlere imza atmış bir millet olduğunu söyleyen Emekli imam Seyda Ahmet Karaçöl ise; “İsrail kelime anlamı Hazreti Musa’nın şeriatına tabi olan bir toplum manasını ifade ederken ama Hazreti Musa’nın ilk on emri, Allah-u Teala’nın kendisine göndermiş olduğu on emirden birisi adam öldürmeyeceksin. Kan dökmeyeceksin, zulüm yapmayacaksın, zalim olmayacaksın emridir. Ama İsrail bunu tam tersini yapmaktadır" dedi. Konuşmalar sonrası toplanan kalabalık ’Kahrolsun İsrail’ diyerek dağıldı.