İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Karslı kadınlarla iftar yemeğinde buluştu.8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kars Polis Evinde iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş, Vali Ziya Polat, Kars Milletvekili Adem Çalkın, polis ve jandarma kadın personeli ile kentte çeşitli sektördeki kadınlar katıldı.İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı konuşmada, "Rahmet ve mağfiret ayı Mübarek Ramazan‘da; Yüce Rabbimden, tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin ve hayırların kabul ve makbul olmasını niyaz ediyorum. Kars deyince gönlümüze ilk düşen, Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri ve onun çağları aşan sözleri oluyor. Gönüller Sultanı diyordu ki: Her kim bu dergaha gelirse ekmeğini verin; dinini ve inancını sormayın. Zira Yüce Allah’ın dergahında ruh taşımaya layık olan herkes, elbette Ebu’l- Hasan’ın sofrasında ekmek yemeğe layıktır. Rabbim sofralarımızı, Harakani sofrası eylesin. Ve bugünün bir önemli anlamı daha var. Çünkü bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle başta aramızda bulunan siz kıymetli hanımefendiler olmak üzere, tüm kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlar aziz vatan toprağını, vefakarlıklarıyla, emeğiyle ve şefkatiyle anavatan yapan en kıymetlilerimizdir. Nasıl ki kadınlar tarih boyunca kurduğumuz her devletin mayasında oldularsa; İstiklal mücadelemizin de en ön cephesinde, yine hep onlar vardı" dedi."Bizim Cumhuriyetimiz; kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayarak cepheye mermi taşıyan kadınların omuzlarında kuruldu" diyen Yerlikaya, "İşte bu toprakları vatan kılan manayı, ruhumuza ilmek ilmek işleyen yine o kahraman kadınlardı. Tüm dünya da şahittir ki; Anadolu kadını cesaretin de, merhametin de, kahramanlığın da destanını yazmıştır. Nice şehit annelerimiz, nice gazi annelerimiz var bizim. Onlar yavrularını gözünden sakınan ve bin bir zahmetle büyüten lakin; vatan uğruna şehit verdikten sonra, bağrına taş basıp, vatan sağ olsun’ diyenlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Kadın toplumun temel taşı, ailenin kalbi ve cennetin de anahtarıdır. Zorluklar karşısında dimdik duran güçlü bir iradenin ve dirayetin sembolüdür kadın. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak" diye konuştu.Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi ’Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, hem kültürümüzün, hem medeniyetimizin, hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir.’ Güçlü kadınlar kenti Kars da, her alanda üretmeye devam ediyor. 3 çocuk annesi, Kars’ın Boğatepe köyünde yaşayan Zümran Ömür kardeşimiz, kadın girişimciliği konusunda adeta yepyeni bir hikaye yazdı. Peynir Müzesini kurdu, köyünü turizme kazandırdı. Vizyonuyla birçok girişimci kadına örnek oldu. Kadınların lügatında: ’imkansız’ diye bir kelime olmadığını bir kez daha ispat etti. Bu diyarların Zümran’ları bitmez. İşte, büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini, kadınlarla birlikte atıyor, aydınlık geleceğimizi yine kadınlarla birlikte inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.İftar yemeğinin ardından yapılan dualarla program sona erdi.