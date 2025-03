Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzurum’da iş adamlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.Müceldili Konağında düzenlenen programda konuşan Bakan Işıkhan, "Ramazan, sadece oruç tuttuğumuz bir ay değil; dayanışmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir. Erzurum deyince aklımıza şairin şu sözleri gelir; Yediden yetmişe, tek vücut, tek can; Erzurum bir sevda, Erzurum vatan! Erzurum; vatan şuurunun cisimleşmiş halidir. Erzurum; Kurtuluş kongresinin yapıldığı, şanlı ordumuzun şaha kalktığı yerdir. Erzurum Abdurrahman Gazidir, Emrah’tır, İbrahim Hakkı’dır. Erzurum vatanı ve milleti karşılıksız sevenlerin diyarıdır. Erzurum, tarih boyunca azmiyle, çalışkanlığıyla, üretimiyle ve girişimci ruhuyla öne çıkmış; Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkılar sunmuştur. Bu topraklar, ticaretin, sanayinin ve emeğin kadim merkezlerinden biri olmuştur" dediErzurum’un iş dünyasının bugün de aynı vizyon ve kararlılıkla, şehri daha ileri taşımak için büyük bir gayret içinde olduğunu ifade eden Işıkhan, "Bizler de, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimizi Erzurum’da daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Enflasyonu düşürmeye yönelik genel ekonomik politikalara rağmen Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum’un işgücü piyasasında da son dönemde önemli iyileşmelere ulaştık. 2024 yılı itibarıyla kayıtlı iş gücü sayımız 73 bin 517’ye, kayıtlı işsiz sayımız ise 22 bin 390’a ulaştı. 2023 yılına kıyasla iş arayan sayısında ciddi bir düşüş yaşanırken, açık iş sayımız 15 bin 314 olarak gerçekleşti. İşe yerleştirme noktasında da Erzurumlu hemşehrilerimize 2024’te 8 bin 427 yeni iş imkanı sunduk. Kadın istihdamına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, Erzurum’da 2 bin 104 kadınımız iş hayatına kazandırıldı. Gençlerimiz için de özel projeler geliştiriyoruz. 2024 yılında 2 bin 533 gencimizi istihdama dahil ettik. Engelli vatandaşlarımızın çalışma hayatına katılımını teşvik etmek için Erzurum’da 209 engelli kardeşimizi işe yerleştirdik. Erzurum’un yatırım potansiyelini artırmak için teşvik politikalarımızı sürekli güncelliyoruz. 2002 yılından bugüne kadar Erzurum’da 38 bin 939 iş yeri teşviklerden yararlanmış, toplamda 3 milyar TL’yi aşan teşvik desteği sağlanmıştır. 2024 yılı itibarıyla teşviklerden yararlanan işyeri sayısı 9 bin 842’ye, sigortalı çalışan sayısı ise 48 bin 164’e yükselmiştir" diye konuştu.Bakan Işıkhan, Erzurum’a sağladıkları desteklerin her geçen gün daha fazla istihdama ve üretime dönüşmesi için çalışmaya devam ettiklerini anlatarak, "Erzurum sanayisi ve ticareti ile önemli bir merkezdir. Tarım, hayvancılık ve gıda sanayi Erzurum’un güçlü olduğu alanlardır. Ancak şehrimizin potansiyelini daha da artırmak için sanayi bölgelerini güçlendirmeli, girişimcilerimize daha fazla destek sunmalıyız. İşte bu noktada Erzurumlu iş insanlarımızın azmi, kararlılığı ve vizyonu kritik önemdedir. Bizler hükümet olarak, yatırımcılarımızın önünü açmak, iş dünyamızın karşılaştığı finansman ve bürokratik engelleri azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.Özellikle Erzurum’un genç nüfusunu iş gücüne kazandırmak, iş insanlarımızın daha fazla yatırım yapmasını sağlamak için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. İşverenlerimizle sürekli temas halinde olmaya büyük önem veriyoruz. Şehirlerimizde işyerlerini tek tek ziyaret ederek piyasa araştırmaları yapıyoruz. Erzurum’da 3 bin 663 iş yerini ziyaret ederek iş insanlarımızın beklentilerini ve taleplerini bizzat dinledik. Erzurum’un en fazla ihtiyaç duyduğu meslekler arasında kaynakçılık, satış danışmanlığı, servis elemanlığı ve lojistik sektörüne yönelik işler öne çıkmaktadır. Bu alanlardaki istihdamı artırmak için mesleki eğitim programlarımızı genişletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi her alanda daha güçlü, daha müreffeh hale getirmek için çalışıyoruz. Erzurum, bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Erzurum’u sanayi ve ticaret açısından daha rekabetçi hale getirecek projeleri hayata geçirmek için hep birlikte hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde: Sanayi altyapısını güçlendirmek, yeni yatırım alanları oluşturmak, Mesleki eğitimi ve nitelikli iş gücünü artırmak, Kadın ve genç istihdamını teşvik etmek, Yatırımcı dostu politikalarla iş dünyamızın önünü açmak, için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz hükümet olarak iş insanlarımızın, yatırımcılarımızın, üreticilerimizin her zaman yanında olacağız. Erzurum’un gücüne güç katacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz" dedi."Bugün Dünya Kadınlar Günü. Kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasının güçlü bir toplum ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu biliyoruz" diyen Bakan Işıkhan, "Bir ülkenin gerçek kalkınmışlık seviyesi, kadınların iş hayatına, karar alma mekanizmalarına ve toplumsal yaşama etkin katılımıyla doğrudan ilgilidir. Kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek, iş gücüne daha fazla katılımlarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün Erzurum’da; İş Pozitif İstihdam Fuarı’nı gerçekleştirdik. Kadınların, gençlerin, Erzurumluların dikkatle takip ettiği bir program oldu. Programlarımıza katılımlarınız ve destekleriniz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi de burada; yapacağımız istişarelerde; ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi, fikirlerinizi doğrudan bizlere iletebilirsiniz. Ben bir kez daha Erzurum iş dünyasının siz kıymetli temsilcilerine, yatırımcılarımıza, esnaflarımıza, sanayicilerimize ve çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Erzurum için, Türkiye için, hep birlikte çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Ramazan’ın, ülkemize, milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Dualarımız Filistin’de, zulüm altındaki mazlum coğrafyalarda olan kardeşlerimiz için; dualarımız, afetlerden, hastalıklardan, musibetlerden uzak, huzurlu ve bereketli bir ömür ve Türkiye içindir" dedi.