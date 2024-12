Doğu ve Güneydoğu illerinde öğrenim gören öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayan Huawei Ar-Ge Buluşması Programı, BTK Akademi iş birliğiyle, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Huawei Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen Ar-Ge Buluşması’na, iki günde toplam 500 öğrenci ve ilgili fakültelerin öğretim üyeleri katıldı.Huawei, genç yeteneklerin Türkiye bilişim ekosistemine kazandırılması yönündeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Huawei Ar-Ge Buluşması’ programları, 28-29 Kasım tarihlerinde, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliklerle sürdü. Kamu, akademi, dernekler ve özel sektörleri bir araya getiren etkinlik kapsamında, 5G teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, mobil servisler ve bulut bilişim gibi günümüzün ve geleceğin en önemli teknolojik başlıkları ele alındı.Ar-Ge Buluşması kapsamında ayrıca, öğrencilere etkin CV hazırlama, Linkedin kullanımı, iletişim becerileri gibi alanlardaki farklı eğitimler, Huawei uzmanlarınca verildi.Huawei Ar-Ge Buluşması; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Huawei Türkiye Ar-Ge Direktörü He Ming ve Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin’in katılımıyla gerçekleşti.Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “BTK Akademi olarak bugüne kadar 348 eğitimi tüm halkımıza ücretsiz sunduk. 1.180.508 kişi eğitimlerimizi tamamlayarak sertifikalarını aldı. BTK Akademi’den alınan sertifikaların, iş bulma ve kariyerlerinde ilerleme konularında öğrencilere büyük bir referans kaynağı olduğunu görmek bizim için gurur verici. Yalnızca çevrim içi eğitimlerimizle değil, bilişim sektörünün önemli paydaşlarıyla gerçekleştirdiğimiz yarışma ve etkinliklerle de öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ayrıca BTK Akademi mobil uygulamamızı hayata geçirdik. 2,5 milyon kullanıcı, 296 konu başlığı ve 150 bin dakikadan oluşan eğitimlerle, Türkiye’nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim portalı olma özelliğini taşıyoruz. Huawei ile birlikte üçüncüsünü düzenlediğimiz Kodlama Maratonu’nda, 30 öğrenci bulut bilişim ve yapay zekâ alanında uygulamalar geliştirdi. Dereceye giren öğrenciler bilgisayar ödülleri kazandı. Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan Ar-Ge buluşmalarının dördüncüsünü, iki gün süren bir etkinlikle Huawei ile birlikte Erzurum’da düzenliyoruz. Bu kapsamda, etkinliğe katılan öğrencilerimiz başta olmak üzere, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’ne ev sahiplikleri için, ayrıca yaklaşık dört yıldır bizimle olan iş birlikleri nedeniyle Huawei Türkiye ekibine teşekkür ederim.”Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise ETÜ’nün bilişim teknolojileri alanındaki çalışmaları büyük önem verdiğine dikkat çekerek: “Huawei ve BTK Akademi’nin, genç yeteneklerin Türkiye bilişim sektörüne kazandırılması yönündeki faaliyetlerini bizler de yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda, Erzurum Teknik Üniversitesi olarak 2024 Huawei Bilişim Akademisi yarışmalarından dört ödülle dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yarışmalara toplam 780 başvuru aldık ve 500 kişinin katılımı gerçekleşti” dedi.Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu konuşmasında, “Huawei’in eğitimlerini okullarımızda entegre ederek bilişim yarışmalarına katılım sağlıyoruz. Bu etkinliğin Erzurum’a, öğrencilerimizin ayağına kadar getirilmiş olması bizim için büyük bir değer taşıyor. Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak adına Huawei’in burada gerçekleştirdiği bu buluşma, teknolojik yetkinliklerin ülke genelinde yaygınlaşması açısından son derece önemli bir adım. Huawei’in düzenlediği bu etkinlik, yeni yetenekleri keşfetme ve onları daha da geliştirme konusunda değerli bir yapılandırma sunuyor. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda, ülkemizin dijital dönüşümünü desteklemek ve nitelikli yazılımcılar yetiştirmek gibi ortak amaçlar etrafında, BTK ve Huawei ile iş birliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu tür projeler, gençlerimize yeni fırsatlar sunarak hem bireysel hem de ulusal anlamda güçlü bir teknoloji altyapısının oluşturulmasına katkı sağlıyor” dedi.Huawei Türkiye Ar-Ge Direktörü He Ming yaptığı değerlendirmede, “Huawei olarak geçtiğimiz 22 yılda Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunun her adımına şahit olduk. ‘Türkiye’de, Türkiye İçin’ vizyonumuzla yirmi yılı aşkın süredir Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu bağlamda, yapay zeka, 5G ve Huawei Mobil Servisleri’nin yanı sıra, 2023 yılında duyurduğumuz bulut platformumuz Huawei Cloud ile Türkiye’nin bilişim altyapısına katkıda bulunmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün burada, bilişim yeteneklerini yetiştirmeye yönelik çalışmalarımızın en değerli uygulamalarından biri olan Huawei Ar-Ge buluşmasını başarıyla tamamlanmış olmasından büyük onur duyuyoruz. Bu vesileyle BTK Akademi’ye, Atatürk Üniversitesi’ne, Erzurum Teknik Üniversitesi’ne ve öğrencilerimiz de dahil olmak üzere, sahada görev alan ve bu projede yer alan herkese yakın iş birlikleri ve önemli katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.Huawei Ar-Ge buluşması sonunda Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Huawei öğrenci elçilerine HSD sertifikası takdim edilirken, etkinliğe katılan öğrenciler de merak ettikleri konuları bilişim dünyasının uzmanları ile bire bir tartışma fırsatı buldular.