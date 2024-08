Van’ın 5 yıldızlı otellerinden Double Tree By Hilton Van Oteli, emeklileri kahvaltıda ağırladı.Otelde düzenlenen kahvaltıda kısa bir konuşma yapan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile 2024 yılının emekliler yılı olarak kabul edildiğini hatırlatarak, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın talimatları ile emeklilere öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler hayata geçirilmiştir. Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kalitelerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Van ilinde emeklilere yönelik birçok proje hayata geçirilmiş, bunlardan biri de şu anda idrak ettiğimiz bir kısım emeklilerimizle kahvaltı programında bir araya gelmektir. Bu programa katkıda bulunan Double Tree By Hilton Van Otel yöneticilerine şükranlarımı sunuyor, bizi yalnız bırakmayan ve programımıza katılan emekli dernekleri başkanlarına ve emeklilerimize teşekkür ediyorum” dedi.Double Tree By Hilton Van Oteli İnsan Kaynakları Müdürü Sevda Çinkılıç ise 2024 yılının emekliler yılı olarak kabul edilmesi hasebiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Amacımız bir günde olsa emeklilerimize güzel vakit geçirtmektir. Bu anlamda bugün onlarla bir araya geldik ve kendilerine yatırımcımız Kurtuluş Akay’ın selamlarını ilettik. Bu manada davetimize icabet ederek bizleri onurlandıran tüm emeklilerimize teşekkür ediyor, kendilerine sağlıklı bir ömür diliyoruz” ifadelerini kullandı.