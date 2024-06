Elazığ’da bir kirpi, her gün akşam saatlerinde gittiği evin bahçesinde duyarlı vatandaşın elleri ile besleniyor.

Görenlerin içini ısıttığı görüntüler, Elazığ merkeze bağlı Sancaklı köyünde yaşanıyor. Bölgede bulunan bir kirpi, her akşam Mehmet Zeki Karaaslan’ın evinin önüne kadar geliyor. Artık kirpinin gelişine alışan Karaaslan da, minik dostunun karnını doyurup su içmesini sağlıyor. Bir süredir kirpinin akşam saatlerinde evlerinin bahçesine geldiğini belirten Karaaslan, "Çok alıştığımız bir durum değildi. İlk geldiğinde biraz yiyecek bırakmıştım önüne. Ardından her akşam gelmeye başladı. Ben de yiyeceğini ve suyunu veriyorum, birbirimize alıştık" dedi.