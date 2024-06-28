Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde damar içi kamera sistemiyle yapılan müdahale canlı yayınlandı.Van Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Kemal Yoldaş, şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne başvurdu. Burada hastalığın tespiti için Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan tarafından damar içi kamera sistemi IVUS (İntravasküler ultrason) cihazı kullanıldı. İşlemde Yoldaş’ın bundan 15 yıl önce stent takılan damarının tamamen tıkandığı tespit edildi. Yoldaş, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuşurken, işlem ise bir eğitim vakası olarak canlı yayınlandı. Kurulan kamera sistemiyle canlı olarak yayınlanan görüntüleri Türkiye’de 50’nin üzerinde doktor olmak üzere, binlerce kişi tarafından izlendi."Stentin neden tıkandığını tespit ettik"İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan, hastanın kendilerine göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirtti. Hastaya 15 yıl önce stent takıldığını anlatan Doç. Dr. Erdoğan, “Yapılan anjiyoda daha önce takılan stentlerin yüzde 99 oranında tıkandığını tespit ettik ve anjiyo sonrasında da tedavisini planladık. Bu anlamda modern bazı teknikler gerekiyor. Bunlardan en önemlisi damar içi kamera sistemidir. Stentin niye tıkandığını tespit etmeniz lazım ve ona göre uygulama yapmanız lazımdı. Dolayısıyla damar içi kamera sistemi ile üç boyutlu olarak bu stentin niye tıkandığını bunu tespit ediyoruz. Bunun için de damar içi kamera sistemi dediğimiz IVUS (İntravasküler ultrason) cihazını kullandık ve burada stentin neden tıkandığını tespit ettik. Yapılan tespite göre de tedavisini yaptık. Daha sonra mevcut bölgeye ilaç kaplı balonlarla, yeni tekniklerle hastalığı başarılı bir şekilde tedavi ettik” dedi.“Türkiye canlı olarak izledi”Stent içi tıkanıklarının nedeninin tespiti için IVUS cihazının öneminden bahseden Erdoğan, “Özellikle stent içi tıkanıklıklarında damar içi kamera sistemi olmazsa olmazdır. Çünkü siz kamera sistemiyle tespitini yapmadan, rastgele tedavi ettiğinizde bu hasta çok yakın zamanda tekrar size başvuracaktır. Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi olarak Türkiye’de çok iyi bir merkez olma konumundayız. Son yaptığımız işlemi canlı olarak bütün Türkiye’ye bir eğitim vakası olarak sunduk. Çalışmayı 50’nin üzerinde doktor izledi ve bir eğitim vakası oldu. Bütün Türkiye bunu canlı olarak izledi ve bu ilk defa denendi” diye konuştu.Yıl içerisinde çok sayıda damar içi kamera konusunda kurslar verdiklerini hatırlatan Erdoğan, kendilerine imkan tanıyan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kamuran karaman ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu’na teşekkür etti.Yıllardır kalp ve damar rahatsızlığının olduğunu ifade eden Hukuk Mahkemeleri Ön Bürosu Yazı İşleri Müdürü Kemal Yoldaş ise “Yıllar önce stent takılmıştı. Son 20 gün önce nefes darlığı sebebiyle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kontrole geldim. Doç. Dr. Emrah Erdoğan tarafından bir tespit anjiyosu yapıldı. Stentlerin tıkalı olduğunu söylediler. Daha sonra IVUS sistemiyle tekrar bir işlem yaptılar. Bütün damarlar açıldı. Stentlerin içi temizlendi ve gayet güzel bir işlem oldu. Nefes darlığım da bitti. Sabah kendimi çok iyi hissettim. Hatta koridorda bin adım attım. Asla yorgunluk olmadı” şeklinde konuştu.