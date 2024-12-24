Erzincan Piri Sami KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda üniversiteli gençlere yönelik düzenlenen "Hayırda Yarışanlar (Bir Sûre-Bir Sahabi)" bilgi yarışmasının sekizincisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.Yarışmaya, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, İl Müftü Yardımcıları Gökhan Badem ve Medet Şahin ile Yurt Müdürü Savaş Polat jüri üyeleri olarak katılım sağladı.Yarışmada Nur Suresi ve Hz. Ebubekir konusu ele alındı. Yarışmaya, farklı fakültelerden altışar kişilik beş grup halinde katılan öğrenciler verdikleri doğru ve anlamlı cevaplarla jüri üyelerini etkiledi. Program sonunda ilk iki gruba çeşitli ödüller takdim edildi.Ödül töreninin ardından düzenlenen çiğ köfte ve çay ikramı ile etkinlik sona erdi.