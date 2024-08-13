İl Millî Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Haci Ahmet Geçen başkanlığında “Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı” gerçekleştirildi.Erzincan İl Millî Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Haci Ahmet Geçen başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen komisyon toplantısına Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Doğan Çimen, kurum, kuruluş, STK temsilcileri ve Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri katıldı.Hayat boyu öğrenme kurumları yönetmeliğinin 35.maddesi gereği; Hayat Boyu Öğrenme alanında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak, hizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek, verimliliği artırmak amacı ile gerçekleştirilen toplantıda Halk Eğitimi Merkezi yöneticileri tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı içinde gerçekleştirilen faaliyetler ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler hakkında bir sunum yapıldı.Haci Ahmet Geçen yaygın eğitimde yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.