Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son günlerde havzaya düşen kar yağışı adeta Van Gölü için bir can suyu olduğunun altını çizerek, "Bazı bölgelerde sıcaklığın 4 santigrat derecenin altına düşmesiyle gölün büyük bir kısmında su döngüsü oldu ve soğuklar adeta Van Gölü’ne nefes aldırdı" dedi.Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik alanıyla beraber devasa bir sucul ekosistemi oluşturduğunu, kendi içerisinde bir ekolojik yapıya sahip olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü havzasına yaz aylarındaki kuraklığı etkileyen en önemli faktörlerden birisi kış mevsiminde havzaya düşen kar yağışı. Bu mevsimlerde havzaya az miktarda kar yağışı düşerse maalesef yaz mevsiminde çok ciddi kuraklık yaşanıyor. 2024 yılı bu manada iyi bir yıldı. 2023, 2022 ve 2021 çok çok kurak geçen yıllardı" dedi."Soğuklar adeta Van Gölü’ne nefes aldırdı"Akarsuların elbette dünyanın her yerinde büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Söz konusu Van Gölü havzası olduğunda bu önem yüz kat daha artıyor. Çünkü Van Gölü’ne dökülen akarsular gölden üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin üreme alanlarını oluşturuyor. Bu sene kış mevsimin sıcak ve kar yağışının az olması haliyle akılla şu soruyu getiriyor. Önümüzdeki yaz ayı yine kurak mı geçecek. Son günlerde havzaya düşen kar yağışı adeta Van Gölü için bir can suyu oldu ve yüzümüzü güldürdü. Ümitlerimizi biraz olsun yeşertti. Şubat’ın 17’sine ait uydu görüntüsüne baktığımız zaman Van’ın sadece yüksek kesimlerinde kar görüntüsü görünüyorken, Van Gölü’ne yakın alanların tamamen kar örtüsünden yoksun kaldığını görüyoruz. Son 3-4 gündür yağan kar yağışı bu manzarayı değiştirdi. Kar yağışı ile beraber uydu görüntüleri de değişmiş oldu. Özellikle Muradiye ve Çaldıran hattı ile Erciş bölgesi tamamen karla kaplı bir hale geldi. Havaların soğuk gitmesi, kar yağışının bol olması adeta önümüzdeki yaz için bizi ümitlendirdi. Van Gölü havzasındaki havaların sıcak gitmesi Van Gölü’ndeki döngü içinde hayati öneme sahip. Bu güne kadar sıcaklık artı 4 santigrat derecenin altına düşmemişti. Havaların son günlerde soğuk gitmesiyle beraber özellikle gölün güney kesimleri, Ahlat, Adilcevaz tarafı ve Erciş bölgesinde su sıcaklığı 4 santigrat derecenin altına düştü. Yine Van tarafına baktığımız zaman buralarda yine 4 santigrat derecenin üstünde seyrettiğini görüyoruz ama gölün büyük bir kısmında su döngüsü oldu ve soğuklar adeta Van Gölü’ne nefes aldırdı. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde yine kar yağışı olur, yine havalar biraz daha soğuk gider ve önümüzdeki yaz ayı için daha fazla su depomuz olur" diye konuştu."Son bir hafta düşen kar yağışları ile beraber Van Gölü havzası tamamen kar örtüsüyle kaplandı"Van Gölü havzasının Ocak ayının sonları ve Şubat atının başlarında özellikle Muradiye ovası, Erciş bölgesi ve Engilsu Çayı’nın döküldüğü doğu kesiminde adeta kar örtüsünde bahsetmenin mümkün olmadığını ifade den Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Son bir hafta düşen kar yağışları ile beraber buralar tamamen kar örtüsüyle kaplandı. Ümit ediyoruz ki bu kar yağışı devam eder ve bu bölgelerin aldığı kar oranı yükselir. Geçen haftaya kadar Van Gölü yüzey suyu sıcaklığı 4 santigrat derecenin altına düşmemişti. 4 derecenin altına düşmesi Van Gölü için önemli. Çünkü göldeki biyolojik denge değişiyor. Yüzey sularıyla dip suları yer değiştiriyor. Son bir haftadır havaların soğuk gitmesi, kar yağışı olması Van Gölü’nün büyük kısmında yüzey suyu sıcaklığının 4 santigrat derecin altına düşmesini sağladı. Göl adeta soğuklarla beraber nefes almış oldu. Özellikle Van Gölü’nün güney kesimi olan Tatvan, Adilcevaz ve Ahlat hattında şu anda su sıcaklığı 4 santigrat derecin altına. Van tarafına doğru geldiğimiz zaman şu anda 4 santigrat derece civarında seyrediyor. Önümüzdeki günlerde buralarda da sıcaklığın düşmesini ve göldeki törnovırın (yüzey suları ile dip sularının yer değiştirmesi) tamamlamasını bekliyoruz. Kar yağışı ve havaların soğuk girmesi Van Gölü’ne adeta nefes aldırttı" şeklinde konuştu.