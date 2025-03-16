Giresun’da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Voleybol Yarı Final Müsabakalarında mücadele eden Ağrı temsilcisi Hamur Adımova Ortaokulu, başarılı performansıyla Türkiye genelinde en iyi 16 okul arasına girdi.Grup maçlarında üstün bir performans sergileyen Hamur Adımova Ortaokulu, zorlu rakiplerini geride bırakarak yarı final aşamasına yükseldi. Heyecan dolu mücadelelerde rakiplerine karşı etkili bir oyun ortaya koyan Ağrı temsilcisi, Türkiye Finalleri’ne kalma şansını son maçta kaçırdı. Turnuvada sergilediği azim ve mücadeleyle dikkat çeken Hamur Adımova Ortaokulu voleybol takımı, gösterdiği performans dolayısıyla tebrik edildi. Antrenör ve sporcular, elde ettikleri derecenin kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek, gelecek turnuvalara daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını ifade etti. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.