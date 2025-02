Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, kentte on bir ayın sultanı Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.Hakkari merkezi ile ilçe ve köylerde bulunan tüm camiler ve Kur’an kurslarında devam eden Ramazan ayına hazırlık çalışmaları tamamlandı. Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında her cami bünyesinde kadınlara özel hijyenik alanlar oluşturuldu. Hatimle teravih kılmak isteyen vatandaşlar için il merkezinde Aksa ve H. Hacı Gür camileri ile her ilçenin bir camisinde hafızlar görevlendirildi. İtikafa girilebilecek camiler belirlendi.İldeki Ramazan ayı hazırlıklarına dair açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Oruç, teravih, mukabele, itikaf, zekat ve fitre gibi hasenatlarla her Müslüman’ın en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalıştığı mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Müslümanların manevi duygularının zirve yaptığı bu ayda, vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda huşu içerisinde ibadetlerini yapabilmeleri için cami ve Kur’an kurslarında gerekli her türlü tedbiri aldık. Bu ayda vatandaşlarımızı tüm vakitlerde camilerde cemaatle namazlarını eda etmeye, teravih namazları ile mukabelelere katılmaya, mümkün olduğu kadar mealiyle birlikte Kur’an-ı Kerim okumaya, bol bol tövbe ve istiğfar ile dua yapmaya davet ediyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminden istifade etmeleri için özellikle çocuk, genç ve kadınlarımızı camilerde yerlerini almaya bekliyoruz. Ramazan ayında kazanılan güzel alışkanlıkları diğer aylarda da devam ettirelim istiyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı ve bayramının, memleketimize huzur ve bereket getirmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliği ile dünyada barışın egemen olmasına vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum" dedi.