Bitlis’in Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvanlara yönelik aşı ve küpe çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yapılan aşı ve küpeleme çalışmalarının küçükbaş hayvanların hastalıklardan korunması ve hayvan varlığının kayıt altına alınması açısından kritik olduğunu ifade ettiler. Veteriner hekimlerin titizlikle yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin de sağlandığını dile getiren yetkililer, “Aşı çalışmaları, hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık kazanmasını sağlarken, küpeleme işlemi ise hayvanların kimliklendirilmesi ve takip edilmesine imkan tanıyor. Bu sayede, hayvan hastalıkları ile daha etkin mücadele edilmesi ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması mümkün hale geliyor. Bu çalışmalar düzenli aralıklarla devam edecek. Tüm küçükbaş hayvan sahiplerini bu önemli çalışmalara destek vermeye ve hayvanlarını aşı ve küpeleme işlemi yapmaya davet ediyoruz. İnsan ve hayvan sağlığını korumak için aşıların eksiksiz yapılması birinci önceliğimizdir. Üreticilerimizin ilgili aşılarını yaptırmaları ve eksik olan kulak küpelerini taktırarak hayvanlarını Türkvet sistemine kaydettirmeleri gerekmektedir. Bereketli üretim yılı dileriz" dediler.