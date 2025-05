Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi sivil inisiyatif kuruluşlarına anlatıldı.İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi’nde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediye Başkanları Birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu, TBBB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celalettin Güvenç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Bozhalil, Proje Koordinatörü Sermet Başaran ve kentteki sivil inisiyatif kuruluşlarının yetkilileri katıldı.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yerel yönetimler olarak bizler, sadece asfalt döken, kaldırım yapan, çöp toplayan kurumlar değiliz. Belediyecilik artık bir akıl işidir, bir gönül işidir, bir toplumsal refleks yönetimidir. Bu noktada, toplumun nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarımızla yürüttüğümüz her iş birliği, şehirlerimize daha güçlü bir ruh ve dinamizm kazandırmaktadır" dedi."Ortak akılla birçok projeyi hayata geçirdik"Genel Sekreter Aynalı, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak biz, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ‘ortak akıl’ ilkesini belediye yönetiminin merkezine koyduk. Kurum içi istişareden sivil katılıma, mahalle muhtarlarımızdan gençlik meclislerine, kadın kooperatiflerinden engelli derneklerine kadar herkesin söz sahibi olduğu bir yapı kurmaya çalıştık "diye konuştu."Çünkü şuna yürekten inanıyoruz: Halkın katılmadığı bir yerel yönetim modeli, eksiktir. Ve eksik olan hiçbir yapı uzun soluklu olamaz" diyen Aynalı, şunları kaydetti: "Sivil toplumun belediye hizmetlerine katkı sunması, yalnızca bir seçenek değil, artık bir zorunluluktur. Afet yönetiminden sosyal yardımlara, gençlik projelerinden çevre duyarlılığına kadar birçok alanda STK’larımızla ortak çalışmak, bizi daha hazırlıklı, daha etkili, daha güçlü kılmaktadır. Bakınız, 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük ki, kriz anlarında en hızlı organize olan yapıların başında gönüllü ağları ve STK’larımız geliyor. Belediyelerin bu yapılarla kuracağı stratejik ortaklıklar, yalnızca afet dönemlerinde değil, her an sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olacaktır. Erzurum’daki sivil toplum potansiyelini yeniden keşfetmek, mevcut iş birliklerini kurumsal bir zemine oturtmak ve geleceğe dönük daha verimli projeler geliştirmek için bir aradayız. Katılımcı sunumlarımız, sahadan gelen örnekler ve yapılacak istişareler ışığında yeni yol haritamızı birlikte şekillendireceğiz."Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından projenin genel hatları anlatıldı.