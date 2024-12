Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürüten Gençlik Merkezi tarafından kurulan 40 kişilik “Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu” ikinci konserini verdi.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Muş Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu” konseri, 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konser, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir repertuvar ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Koro üyelerinin başarılı performansları, dinleyicilerden tam not alırken katılımcılar gönüllerince eğlendi.Programa katılan Muş Valisi Avni Çakır, öğrencilerin konserde sınav stresini attığını belirterek, "Bu akşam Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ‘Muş Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu’ konserine katılım sağladık. Hocamız ve ekibi çok iyi çalıştı. Bu gecede müziğimizin birbirinden güzel eserlerini seslendirdiler. Çok güzel bir salonda güzel bir seyirci önünde etkileyici bir konser oldu. Öğrencilerimiz tam sınav haftasına girerken böyle bit etkinlik onlar içinde moral oldu. Gençlerimizi sanatta ve sporda gibi konularda faaliyet göstermesini istiyoruz. Açtığımız kurslarda her türlü imkan sağlıyoruz. Bu anlamda da toplumuzun her kesimine hitap eden kurslarımız var. Koromuz çok güzel bir konser ortaya koydular” dedi.Programa, Vali Çakır’ın eşi Bahar Çakır, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa, Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, kurum amirleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.