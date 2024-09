Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim döneminde gençlere sözünü verdiği ‘Ücretsiz YKS ve LGS Kursları’, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde başladı. Başkan Geçit, sınavlara hazırlıktan tercih süreçlerine kadar her aşamada öğrencilerin yanında yer aldıklarını söyledi.Eğitim alanında önemli yatırımları hayata geçiren Yeşilyurt Belediyesi, YKS ve LGS sınavlarına hazırlanacak öğrencileri ve ailelerini rahatlatacak önemli bir çalışmaya imza attı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim dönemindeki vaatleri arasında yer alan ‘Ücretsiz YKS ve LGS Kursları’ sözü, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yapılan planlama sonrasında gerçeğe dönüştü.Yeşiltepe Seyran Mahallesinde ki Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezinde başlayan kurslar, öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Yıl boyu devam edecek kurs sürecinde öğrencilere, profesyonel kadro eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sağlanacak. Yeşilyurt Belediyesi’nin öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliği ile hayata geçen kurslara katılan öğrenciler, hayallerine ulaşmaları için hafta içi ve hafta sonundaki kurslara katılarak sınavlara hazırlanacaklar.Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezini ziyaret ederek başlayan kurs çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, gençlere seçim döneminde vaat ettikleri bir sözü gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.YKS ve LGS sınavlarına hazırlanacak öğrenciler için ücretsiz YKS ve LGS kurslarını başlattıklarının müjdesini veren Başkan Geçit, “Seçim döneminde gençlerimizle bir araya geldiğimizde onlara lise ve üniversite sınavlarına hazırlık süreçlerinde yanlarında olacağımızı, kültür merkezlerimizde ücretsiz kurslar düzenleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bugün itibariyle Seyran Mahallemizde ki Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezimizde ücretsiz kurslarımıza başladık, tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Destekleme ve yetiştirme kurslarını düzenleyen ve dört sınıfı Yeşiltepe Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezimizde açan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzün yanı sıra derslere katılan öğretmelerimize teşekkür ediyorum. Buradaki dört sınıfımızda iki ayrı grup halinde öğrencilerimize alanında uzman eğitimciler tarafından ders ve konu anlatımları, etütler ile ücretsiz denemeler gibi destekler sağlanacak. Kurslarımıza yoğun bir talep var, 264 öğrencimiz öğrenim görüyor. Talepler arttıkça ilçemizin farklı noktalarındaki kültür ve sanat merkezlerimizde bu kurslarımızı açacağız. Sınava hazırlıktan tercih sürecine kadar her aşamasında gençlerimizin yanında yer alacağız. Alanında tecrübeli eğitim kadrosuyla ana derslerin yanında birebir etüt imkanı da bulabilen öğrencilerimizi daha parlak bir gelecek için kurslarımıza bekliyoruz. Gençlerimizin hak ettiği eğitimi alması ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi adına her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Seçim vaatlerimizden birini daha gerçeğe dönüştürmenin ayrıca sevincini yaşamaktayız. Destek sunan tüm kurumlara ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederken, öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.