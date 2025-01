Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un her mahallesinin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını, yeni yılda hayata geçirecekleri yatırımlar ve hizmetlerle mahalleleri topyekûn geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.Yeşiltepe Seyran mahalle sakinleriyle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un her mahallesinin kendileri için ayrı bir değer taşıdığını, yeni yılda hayata geçirecekleri yatırımlar ve hizmetlerle mahalleleri topyekûn geliştirmeye odaklandıklarını söyledi. Başkan Geçit, Yeşiltepe’nin yeni dönem yatırımlarıyla birlikte daha cazip, tercih edilen ve yaşam seviyesi yüksek bir kimliğe sahip olacağını ifade etti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahallelerin ihtiyaçlarını belirlemek, devam eden ve planlanan yatırımların süreçleri üzerine mahalle sakinleriyle istişare etmek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleriyle ‘çözüm odaklı belediyecilik’ anlayışını ilçede hâkim kılıyor. Yeşilyurt’ta deprem izlerini ortadan kaldırmak, tüm yaşam alanlarını güçlü ve kalıcı yatırımlarla yaşam seviyesi yüksek bir görüntüye ulaştırmak için vatandaşların talep ve önerilerinden faydalanmayı öncelik haline getiren Başkan Geçit, Yeşilyurt’u tüm alanlar da büyüterek gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olduklarını söyledi.Başkan Geçit, Yeşilyurtluların ‘memnuniyeti ve refahı’ için dört koldan çalıştıklarını ve her alanda hizmet üreterek toplumsal gelişme ve kalkınmayı planlı ve sistemli bir şekilde sürdürmeye gayret ettiklerini hatırlatırken, mahallelerdeki eksiklikleri gidermek için istişare toplantılarından önemli ölçüde yararlandıklarını söyledi.Mahalle ziyaretleri kapsamında Seyran Mahallesi’nde Muhtar Zihni Dönmez ve mahalle sakinlerinin misafiri olan Başkan Geçit, iletilen talepleri tek tek not alarak devam eden ve planlanan yatırımların tüm süreçleri üzerine detaylı bilgiler aktardı. Yeşilyurt’un sağlıklı ve planlı bir şekilde dönüşümünü sağlayacak TOKİ ve Rezerv Alan Konutlarıyla birlikte ilçenin dört bir tarafının şantiye alanına dönüştüğünü, depreme dayanıklı konutların tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki yaşam kalitesinin yükseleceğini belirten Başkan Geçit, yapımı devam eden Yeşil Evler Rezerv Alan Konutlarının yanı sıra bölgede hayata geçecek yeni dönem alt ve üst yapı yatırımları, sosyal, kültürel ve sportif projelerle birlikte Yeşiltepe’nin her mahallesinin daha cazip, tercih edilen ve yaşam seviyesi yüksek bir kimliğe sahip olacağını ifade etti.Modern kent hüviyetine ulaşılmasını sağlayacak yeni dönem yatırımlarıyla çevre yolunun altı ve üstü kavramını ortadan kalkacağını, ilçenin her mahallesinin sağlıklı, güvenli, konforlu ve modern yaşam alanlarına dönüşeceğini, bugünden atılan kararlı adımların güzel bir geleceğin habercisi olduğuna vurgu yapan Başkan Geçit, şehir merkezine en yakın mahalleler arasında yer alan Seyran Mahallesi ile bölgedeki tüm sokak ve caddelerin sorunlarından kurtulup konforlu bir yaşam alanına dönüşmesi için belediye olarak üzerlerine düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getireceklerini söyledi.Seyran Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri istişare toplantısında aldıkları notlarla birlikte bu bölgede yapmayı planladıkları yatırımlara şekil vereceklerini ifade eden Başkan Geçit, her mahallede olduğu gibi Seyran Mahallesi’nde de güzel bir şekilde ağırlandıklarını ve talepler üzerine verimli bir görüşme yaptıklarını dile getirdi. Geçit, "Yeşilyurt’u hemşerilerle birlikte yönetiyoruz, birlikte karar verip, birlikte uyguluyoruz. Mahalle ziyaretlerimize bu açıdan büyük önem veriyoruz. Muhtarlarımız, esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle el ele vermiş durumdayız. Birlikte Yeşilyurt’u yeniden inşa ediyoruz, hangi alanda hizmete ihtiyaç varsa onu planlıyoruz ve uyguluyoruz. Ziyaretler sırasında gösterilen teveccüh ilçemize hizmet yolunda büyük bir güç ve dinamizm katıyor. İşimize dört elden sarıldık, dinamik ve çalışkan bir ekiple 7/24 vatandaşlarımızın emrindeyiz. ‘Çözüm odaklı belediyecilik’ anlayışını ilçemizde hâkim kılarak herkesin görüşünü alıyoruz, dinliyoruz, soruna değil çözüme odaklanıyoruz. Depremin izlerini hep birlikte ortadan kaldıracağız, bizler umutluyuz. 2025 yılı ilçemiz için yatırım yılı olacak, hizmet yılı olacak, ilçemiz için değişim ışıklarının yandığı bir yıl olacaktır. Yeşiltepe’mizin tüm yaşam alanları da bu değişimden nasibini en güzel şekilde alacaktır. Bizleri sevgi ve muhabbetle ağırlayan, güzel sohbetleriyle içimizi ısıtıp ilçemize hizmet yolunda bize moral ve motivasyon aşılayan muhtarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.