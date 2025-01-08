Kars’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 16,2 derece ölçülürken, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı son yağan kar ile birlikte 62 santimi geçti.Meteoroloji 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Kars ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği; Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği beklenirken, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede, rüzgar Kars ve Iğdır’da kuzeyli, Ağrı’da batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Kars’ta sıfırın altında 16,2 derece ölçüldü. Sarıkamış Kayak Merkezi ise kar kalınlığı 62 santimi geçti.