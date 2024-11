Kızılay Barınma Sistemleri A.Ş. Fabrikasını ziyaret ederek Fabrika Yönetimi ile çalışanlarının Kızılay Haftasını kutlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Milletimizin yardımseverlik ve dayanışma ruhunu tüm dünyaya yansıtan Kızılay, aziz milletimizin merhamet ve şefkat elidir” dedi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Kızılay Barınma Sistemleri A.Ş. Fabrika Müdürü Bahadır Süngü, “6 Şubat’ta Malatya ve çevre illerde yaşanan deprem sürecinde kendileri de depremzede olmasına rağmen büyük bir özveri ile çalışan buradaki mesai arkadaşlarımızın üstün gayretleri gerçekten paha biçilemez, hepsine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Fabrika olarak deprem yaralarının sarılması için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için her türlü çabayı göstermekteyiz” şeklinde konuştu.Malatya Kızılay Şube Başkanı Sadi Ergül ise, 1868 yılında kurulan Türk Kızılay’ının dini, dili ve ırkı ne olursa olsun tüm insanlığa yardım götürmeyi şiar edinmiş bir yardım kuruluşu olduğunu ifade ederek, “Dünya tarihinin akışını değiştiren savaşlar ve doğal afetlerden etkilenen dünyanın dört bir tarafındaki insanlara yardım elini uzatan Kızılay çok önemli görevler ifa etmiştir. Kızılay’ın en büyük gücü kadim medeniyetimizin sarsılmaz değerleri ve aziz milletimizin yardımseverlik ruhudur. Kızılay demek yardım demektir, insanların olduğu her yerde Kızılay vardır. Tüm faaliyetlerini hizmet aşkıyla sürdüren Kızılay’ın her bir mensubunun gayretleri her türlü takdirin üzerindedir. Kızılay Haftası dolayısıyla bizleri ziyaret eden, göreve geldiği ilk andan itibaren desteklerini eksik etmeyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.Türk Kızılay’ın hizmetlerinden her zaman gurur duyduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Türk Kızılay’ın insani yardım faaliyetlerindeki önemi ve toplumdaki dayanışma ruhunu güçlendirmedeki rolüne vurgu yaptı.Türk Kızılay’ının din, dil, ırk ayrımı yapmadan savaş ve doğal afetler sonrasında bütün insani ihtiyaçları karşılamaya çalışan, çıkar gözetmeksizin her şartta tüm insanlığın yardımına koşan dünyanın en köklü ve güçlü yardım teşkilatlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Geçit, “ Türk Kızılay’ı 1868 yılından beri sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir tarafında tüm insanlığa yardım eli uzatan, iyilik taşıyan ülkemizin yüz akı kuruluşlarından biridir. Savaşta ve barışta halkının her daim yanında olan, fakirlere ve kimsesizlere yardım elini uzatarak yardım kuruluşu olmanın haklı onuruyla çalışmalarını sürdüren Kızılay, kurulduğu günden bu yana insani yardım hizmetlerini başarılı bir şekilde icra etmektedir. Türk Kızılay’ı, milletimizden aldığı güç ve destekle gerek ülkemizde gerekse dünyada yardımlaşma, dayanışma, dostluk ve işbirliğini destekleyen tavrıyla milletimizin gurur kaynağı olmaktadır. Türk Kızılayı’nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin büyüklüğüne yakışır hizmetleri, hayırsever vatandaşlarımızın da katkılarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum” dedi.Yeşilyurt Belediyesi olarak Kızılay’ın her türlü yardım ve dayanışma faaliyetlerinde yanlarında olduklarını belirten Başkan Geçit, “ Yardım insancıl duygularla yapılan gönül işidir. Zor gününde bir insana yardım eli uzatmak çok anlamlı ve değerlidir. İnsanların derdiyle dertlenen, sorunlara çözüm getirmek için her türlü gayretin gösterildiği Kızılay’ımızın hizmetlerinden bizler her zaman gurur duyuyoruz. Kızılay, aslında milletimizin iyilik ve yardımseverlik ruhunun bir yansımasıdır. Yaşanan savaşlar, afetler ve insan hayatını etkileyen tüm toplumsal olaylarda insanların barınma, sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesinde Kızılay, etkin ve başarılı hizmetlerde bulunmuştur. Kızılay’ın geldiği nokta gurur vericidir. Bu vesileyle Türk Kızılay’ı çatısı altında özveriyle çalışan tüm gönüllülere şükranlarımı sunuyor, Kızılay Haftası’nın toplumumuzda dayanışma ruhunu daha da güçlendirmesini diliyorum” diye konuştu.Kızılay Barınma Sistemleri A.Ş. Fabrika Müdürü Bahadır Süngü ile Malatya Kızılay Şube Başkanı Sadi Ergül’e ‘Kızılay Haftası’ dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Geçit, daha sonra Kızılay Barınma Sistemleri A.Ş. Fabrikasını ziyaret ederek fabrika çalışanlarıyla sohbet edip, kolaylıklar diledi.