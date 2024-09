Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kaynarca Mahallesi Uzunok mevkisini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Kaynarca mahallemizin yaşam standartlarını yükselten yatırımlarımız devam ederken, Uzunok bölgesinde ikamet eden hemşehrilerimizin taleplerinin çözüme kavuşması içinde gereken ne varsa yerine getireceğiz. Kırsal bölgelerimizin refah seviyesini yükseltmek için 7/24 çalışıyoruz” dedi.Geçit, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve çalışmaları incelemek amacıyla ilçeyi ilmek ilmek dokuyor. İlçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam eden Başkan Geçit, Kaynarca Mahallesine bağlı Uzunok bölgesini ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Geçit, samimi bir ortamda geçen mahalle toplantısında hem bölgede yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi hem de vatandaşlardan gelen talep ve önerileri dinledi.Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner, “Belediye Başkanımız göreve geldiği günden bugüne kadar üçüncü kez mahallemizi ziyaret etti, kendisine teşekkür ediyoruz. Taleplerimizi ve sıkıntılarımızı Başkanımıza aktardık. ‘Başkanım Yanımda’ toplantısına da ev sahipliği yapmıştık, o toplantıdan sonra büyük çalışmalar başladı, kendisine teşekkür ediyoruz. Bugün de Uzunok bölgemizde yol, elektrik, doğalgaz ve telekomla ilgili sıkıntıları kendisine ilettik. Sorunların çözüme kavuşacağına bizler inanıyoruz, burası inşallah refaha kavuşacak” ifadelerini kullandı.Hizmetlerinde katılımcılığı esas aldıklarını her seferinde vurgulayan Başkan Geçit, “Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde durduğumuz en önemli olgulardan bir tanesi katılımcı belediyecilik olmuştur. İlçemizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz. Hemşehrilerimizle hasbihal ediyoruz, yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de Yeşilyurt Belediyesi olarak çalışmalarımızı planlı ve programlı bir şekilde yürütüyoruz. Seçimlerde “kırsal bölgelerimizi ayağa kaldıracağız, kırsal yaşam alanlarımızı hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız, ilçemizin her noktası aynı hizmetlere kavuşacak” sözünü vermiştik. Her mahallemiz, her caddemiz bizim için aynı değer ve kıymeti taşımaktadır. Bugünde Kaynarca Mahallemize bağlı Uzunok’ta hemşehrilerimizin misafiri olduk. Bizleri sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden tüm hemşehrilerime de teşekkür ediyorum. Bu bölgemizde yaşayan hemşehrilerimizin taleplerini tek tek dinledik, yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler aktardık. İletilen taleplerin yerine getirilmesi noktasında çalışmalar hemen başlayacak. Bu bölgemizin sorunlarından kurtulması ve yaşam seviyesinin yükselmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.Mahallelerinin temel sorunların çözüme kavuşacağına inandıklarını söyleyen mahalle sakinleri ise “Belediye Başkanımız ve buraya gelen kurum müdürlerimize taleplerimizi ilettik, toplantımız çok güzel geçti, sorunlarımızın çözüleceğine bizler inanıyoruz. Belediye Başkanımız mahallemizle ve bizlerle yakından ilgileniyor, sorunlarımızı çözecektir, biz ona çok güveniyoruz, yaptıkları ve icraatları ortada, Allah ondan razı olsun" diye konuştular.