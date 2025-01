‘Genç odaklı’ hizmet anlayışını yeni projelerle geliştirmeye devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, okullarda söyleşi formatında gerçekleşecek olan ‘Aklıma Takıldı’ projesini, Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde başlattı. Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Başkan Geçit, başarılı ve güzel bir hayatın temelinde disiplinli, planlı ve sistemli çalışmanın önemli bir yer kapladığına dikkat çekip, öğrencilerden azimli olmalarını ve çok çalışmalarını istedi.31 Mart 2024 tarihindeki Yerel Seçimlerde gençlere verdiği ‘Ücretsiz YKS ve LGS’ kursları ve ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ sözünü gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, startı verilen ‘Aklıma Takıldı’ projesiyle öğrencilerin taleplerini ve önerilerini bire bir dinleyecek ve tecrübelerini paylaşacak. Okullarda gerçekleşecek söyleşiler sırasında en iyi öneride bulunan üç öğrenciye akıllı saat, kablosuz kulaklık ve flash bellek hediye edilecek.Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde düzenlenen ilk söyleşi etkinliğine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, idealist, kendisine inanan ve güvenen, kapasitesini yeni bilgilerle geliştirip yenilemek isteyen gençlerin enerji ve potansiyellerinden yararlanmak adına birbirinden değerli gençlik projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.Başkan Geçit, gençlerin eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarını nitelikli hale getirecek, kariyer planlamalarına katkı sunacak ‘Ücretsiz YKS ve LGS’ kursu ve ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ vaatlerini yerine getirdikten sonra ‘Aklıma Takıldı’ projesiyle öğrencilerle buluşup hem tecrübelerini paylaşacaklarını hem de farklı talep ve önerileri not alacaklarını, bu söyleşilerden çıkartacakları sonuçları yeni yatırımların planlamalarına dâhil edeceklerini ifade etti.Soru-cevap formatında samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide gelen tüm sorulara açık yüreklilikle yanıtlar veren Başkan Geçit, öğrencilerden kendilerini her alanda geliştirmelerini, düzenli ve planlı bir şekilde derslerine odaklanmaları gerektiğini paylaştı.Öğrencilere okul ve meslek hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularla ilgili tavsiyelerde bulunan Başkan Geçit, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında bu yılki hizmetlerimiz arasına eklediğimiz ‘Aklıma Takıldı’ gençlik söyleşilerimize bugün itibariyle başlıyoruz. Belediye olarak genç odaklı projelere çok fazla önem veriyoruz, çünkü gençlerimizin enerji ve potansiyellerinden faydalanmaya çalışıyoruz. Geçen yıl ki seçimlerde sözünü verdiğimiz ‘Ücretsiz YKS ve LGS’ kursu ve ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ vaatlerimizi yerine getirip, gençlere ne kadar önem verdiğimizi gözler önüne serdik. ‘Aklıma Takıldı’ söyleşilerimizle bu projelerimizi farklı bir boyuta taşımış oluyoruz. Toplumun en dinamik yapısı hiç şüphesiz öğrencilerimizdir. Bizlerde öğrencilerimizin genç yaşta en doğru kararı vermeleri, kariyer planlamalarını sağlıklı ve planlı yapmalarına destek vermek amacıyla bu tür projelerimizin sayısını artırıp hayatın her anında gençlerimizle birlikte yol yürümeyi tercih ediyoruz. Yeni yılda İkizce Gençlik Merkezi, Şahintepesi Gençlik Merkezi, Genç Ofisler ve Kapalı Spor Sahaları projelerimizi hizmete sunarak gençlik yatırımlarımızı artıracağız” dedi.Kendi hayatından bazı kesitler paylaşan Başkan Geçit, “Gençlik yıllarından beri okuyan, çalışan, doktorluk gibi çok ulvi ve özel bir görevi icra eden, son olarak da Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi her açıdan kıymetli bir göreve seçilen bir büyüğünüz olarak size tavsiyem çalışmaktan asla geri kalmayın, sürekli okuyun, sosyal yönünüzü geliştirin ve dini, milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkıp, sıkı sıkıya sarılın. Hiçbir şey hayal etmeden, emek vermeden ve uğraşmadan gerçeğe dönüşmez. Okul yıllarımda doktor olabilmek için günde yaklaşık 14 saat ders çalıştım, hedefime ulaşmak için çaba sarf ettim ve başardım. Kitap okumadan, sosyal ve sportif bir faaliyete katılmadan bir öğrencinin gelecekte başarılı olması mümkün değildir. Hayallerinize ulaşmanız için emek vermeniz, düzenli ve sistemli çalışmanız, iyi insan ilişkilerinize sahip olmanız ve aile ilişkilerinizi her zaman sağlam ve güçlü tutmanız lazım. Bilgiye çok rahat ulaşabileceğiniz bir dönemdesiniz, emeğe dayalı bir başarı süreci yaşamak istiyorsanız kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Hedefini belirleyen, çalışan, zamanını ve geleceğini doğru planlayan bir öğrenci, hem kendisine hem de yaşadığı hayata çok büyük değerler katar. Hayatınızı bilgi ve eğitim temelinde yükselttirseniz, şu anda hedef olarak koyduğunuz noktaya daha rahat ulaşabilirsiniz. Çok çalışmazsak, emek vermezsek ve üretmezsek kalıcı ve güzel başarılara asla sahip olamayız” şeklinde konuştu.Yeşilyurt Belediyesi ile uyumlu ve koordineli çalışarak eğitim alanında başarılı hizmetler ürettiklerini söyleyen Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ise eğitim projelerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini sundu.Oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen söyleşinin ardından Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ile Mareşal Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Alman tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkür plâketi takdim edildi.