Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Bostanbaşı mahallemizde inşaatı tüm hızıyla devam eden TOKİ Konutlarının bir an önce tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi noktasında bizden talep edilen hizmetler için belediyemizin tüm imkânlarını seferber ettik” dedi.6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerde 11 kent içerisinde en fazla hasar alan ilçeler arasında yer alan Yeşilyurt İlçesindeki deprem yaralarının sarılması için göreve geldiği günden beri bu alandaki yatırımlara ‘her türlü desteğin sağlanması’ talimatını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bostanbaşı mahallesinde inşa edilen TOKİ Konutlarının şantiye alanını inceledi. İnşaat süreci tüm hızıyla devam eden TOKİ Konutlarının projesi hakkında şantiye şefi ve diğer yetkililerden detaylı bilgiler alan Başkan Geçit, konutlarının bir an önce tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi noktasında Yeşilyurt Belediyesi’nden talep edilen hizmetler için imkanları seferber ettiklerinin altını çizdi.“Yeni yaşam alanlarının sayısı artacak”Vatandaşların yeni evlerine en kısa sürede kavuşmaları için Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü destek ve katkıyı sağladıklarını söyleyen Başkan Geçit, Yeşilyurt İlçesinin muhtelif bölgelerinde inşa edilen TOKİ Konutlarıyla birlikte güvenli, sağlıklı ve konforlu yeni yaşam alanlarının sayısının hızla artacağını söyledi.403 Konut, 7 Dükkân ve 2 OfisTOKİ konutlarının Yeşilyurt’un yeniden imar, inşa ve ihya sürecine önemli değerler katacağına işaret eden Başkan Geçit, Bostanbaşı’ndaki TOKİ Konutlarında 403 konut, 7 dükkan ve 2 ofisin yanı sıra sosyal yaşam alanlarının yer alacağını ifade etti.Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçedeki tüm yatırımların yakın takipçisi olduklarını hatırlatan Başkan Geçit, 6 Şubat depremlerinde en fazla hasar alan ilçeler arasında yer aldıklarından bahsederken, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ilçemizin muhtelif bölgelerinde inşa edilen tüm konut ve işyerlerinin yakın takipçisiyiz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın mağduriyetini biliyoruz. Bunun bilinciyle TOKİ konutlarının olduğu bölgelerimizde bizden talep edilen tüm hizmetleri layıkıyla yerine getirip, sürece ciddi destekler sağlıyoruz. Bostanbaşı mahallemizde inşa edilen TOKİ Konutlarımızın da aynı şekilde bir an önce tamamlanıp hak sahibi olan değerli hemşehrilerimize teslim edilmesi için belediyemizin imkanlarını seferber etmiş durumdayız. İnşaat alanını gezdik, yoğun bir çalışma var, bu durum bizleri mutlu ediyor. Buradaki konutlarda 403 ev, 7 dükkan ve 2 ofisle birlikte 7’den 70’e herkese hitap edecek sosyal yaşam alanları yer alacak. TOKİ Konutlarıyla birlikte ilçemize alt yapısı sağlam, güvenilir ve konforlu yeni yaşam alanları kazandırılmış olacak. Hemşehrilerimiz yeni evlerine taşınarak güvenli alanlarda yaşayacak. Yeşilyurt’umuzu hak ettiği değere kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, ekiplerimizle birlikte sahadayız, tüm sürecin yakın takipçisiyiz. Deprem yaralarının kalıcı konutlarla sarılması için desteklerini eksik etmeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanımıza ve diğer tüm kamu ve kurumlarımızın yetkililerine şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.