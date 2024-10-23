Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 182. Yılı kutlandıTürk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 182.Yılı, FÜ Veteriner Fakültesi’nde düzenlenen bir törenle kutlandı. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Şahin, Veteriner Hekimler Oda Başkanı Cazım Bulut, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, FÜ Veteriner Fakültesi’nin hem ulusal akreditasyon hem de uluslararası akreditasyona sahip bir fakülte olduğunu söyledi.Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Şahin ise veteriner hekimliğin sadece hayvan sağlığını korumakla kalmadığını, aynı zamanda gıda güvenliği ve kalitesi, halk sağlığı ve biyoçeşitlilik, ekolojik dengenin sürdürülmesi gibi konularda da kritik bir role sahip olduğunu belirtti.Program, Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen süt koşusunda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.