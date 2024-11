Fırat Üniversitesi (FÜ) THE Disiplinlerarası Bilim Sıralamalarında (ISR) dünyada 201-250 bandında yer alırken Türkiye’de genel sıralamada 11., devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer aldı.Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 2025 Yılı Disiplinler arası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science Rankings, ISR) sonuçları açıklandı. Schmidt Science Fellows ile birlikte başlatılan ve üniversitelerin disiplinler arası bilime katkılarını ölçmek için oluşturulan ilk sıralama sistemi özelliği taşıyan THE Disiplinlerarası Bilim Sıralamasında FÜ, önemli bir başarı gösterdi. Dünyada 92 ülkeden 749 üniversitenin katıldığı bu uluslararası sıralamada FÜ, dünya üniversiteleri arasında 201 - 250 bandında yer aldı. Türkiye genel sıralamasında 11. sırada yer alan FÜ, devlet üniversiteleri arasında ise 7. sırada yer alma başarısını gösterdi.Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “FÜ olarak, dünyanın en prestijli üniversite sıralamalarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından düzenlenen 2025 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda (Interdisciplinary Science Rankings, ISR) elde ettiğimiz bu başarıdan büyük gurur duyuyoruz. Dünya genelinde 92 ülkeden 749 üniversitenin değerlendirildiği bu sıralamada, 201-250 bandında yer almak ve Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında 7. sırada konumlanmak, disiplinlerarası bilimsel araştırmalara olan katkımızın somut bir göstergesidir. Özellikle ‘çıktılar’ kategorisinde Türkiye genelinde 6. sırada yer alarak bilim dünyasına yaptığımız etkili katkıları taçlandırmış bulunmaktayız” dedi.Rektör Göktaş, “Bu önemli başarı, akademik kadromuzun disiplinler arası iş birliğini benimseyen, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımlarının bir sonucudur. Öğrencilerimiz, araştırmacılarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte bilimsel çalışmaları evrensel bir bakış açısıyla sürdürmeye devam edeceğiz. FÜ olarak, elde ettiğimiz bu başarıyı daha ileri taşımak adına disiplinlerarası araştırmalara ve yenilikçi projelere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve iş birliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim” diye konuştu.