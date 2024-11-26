Muş’ta iki gün önce etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerde karla kaplanan köy yollarını temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolundan şu ana kadar 42’si ekiplerce ulaşıma açıldı. Kapalı kalan 28 köy yolunun temizlenmesi için ise çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Özellikle Varto ilçesindeki Seferek grup köy yolunda görev yapan ekipler, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen vatandaşların mağduriyetini gidermek için mesailerine devam ediyor.39 yıldır iş makinesi operatörü olarak görev yapan Kasım Akar, "Yıllardır bu görevi yapıyorum. Karla mücadelemiz başladı. Sezonun ilk karı yağdı. Kayadelen köyü Muş’un son köyü. Şu an orayı açmaya çalışıyoruz. Kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı geçen yıla göre 1 ay erken yağdı. Geçen yıl bu zamanlarda kar yoktu. 39 yıldır karla mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.İl Özel İdaresi Varto Şantiye Şefi Hakan Çolak ise, “Dün yağan karla birlikte kapanan köylerimizi açmaya başladık. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bütün vatandaşlarımızın yolunu açacağız. Köyde bulunan vatandaşlarımızın yollarını açmaya devam edeceğiz. Şantiyemizde bulunan arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bütün yollarımızı açacağız. 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Yolları açmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.